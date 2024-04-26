Механизмы лжи: почему мы врем и какую выгоду это приносит

Нас с детства убеждают, как хорошо быть честными. Однако нет человека, который бы хоть раз в жизни не сказал неправду. Какие выгоды приносит ложь и в какие ловушки мы попадаем, разбираемся с психологом.

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Некоторые люди безбожно врут даже тогда, когда в этом вроде бы нет смысла. Другие врут под гнетом обстоятельств, третьи — из привычки избегать прямого разговора. Как бы мы ни относились ко лжи и вранью в принципе, мы используем их всю жизнь. И сами же попадаемся в ловушки, которые расставляем друг другу, решив отказаться от правды. В той или иной степени каждый из нас вовлечен в увлекательную игру «Поймай меня, если сможешь».

Одна известная актриса рассказывала в интервью о своей привычке опаздывать. Однажды ей позвонили со съемочной площадки, спросили, когда она приедет, все готово, ждут только ее.

«Я уже подъезжаю! Буквально минут пятнадцать, если не образуется пробка». — «Люба… Я звоню на твой домашний номер», — с укоризной заметила помреж. С тех пор, как рассказывает девушка, она начала говорить правду. «Сначала зажмурившись, затем все свободнее».

Эта история иллюстрирует ложь — однократное использование неправды, сознательный обман. Вранье — это почти то же, только с небольшим нюансом. Когда человек врет, он находится в процессе искажения действительности, и этот процесс может быть длиною в жизнь.

Почему мы лжем

Попробуйте ответить сами, исходя из логики распутывания детективной истории. Кому это выгодно и почему? Человек ВСЕГДА сфокусирован на самом себе. Все то, что происходит вокруг, мы моментально оцениваем с точки зрения: что это означает ДЛЯ МЕНЯ? Из множества вариантов мы выбираем ту реакцию на внешний стимул, которая в бОльшей степени обеспечит нашу безопасность.

Для того чтобы не ухудшить свою жизнь, а улучшить, нам приходится врать, лгать, подавать информацию в выгодном для себя свете или умалчивать правду. Исключение — патологическое вранье. Но о нем позже.

Самая распространенная причина лжи — страх наказания, лишения чего-то значимого. В старших классах я лично врала папе, что иду в гости к подруге, а сама с ней же неслась на дискотеку в студенческое общежитие. Отец запрещал мне даже близко подходить к этому «рассаднику разврата». Переубеждать его было бесполезно, хотя мы с мамой старались. Папа приходил в ярость от одного упоминания «дискотеки в общаге».

А там жили мои друзья и подруги с физтеха, и конечно, ничего дурного со мной не могло произойти. Но если бы я честно сказала отцу: «Дорогой папа, хоть ты и запрещаешь, я провожу время в общежитии», моя жизнь значительно ухудшилась бы. Поэтому я врала, чтобы сделать по-своему.

Подростки лгут родителям осознанно: именно для того, чтобы избежать наказания. Ведь при полной финансовой и моральной зависимости от них ребенок не свободен для того, чтобы выбирать между ложью и правдой.

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Еще одна распространенная причина лжи — домысливание за другого, проекция собственных мыслей в чужую голову.

«Мы сидели в кафе с моей коллегой, симпатичной девушкой, с которой нас связывала лишь работа. И обсуждали проект, — рассказывал мой клиент Юрий. — Неожиданно позвонила жена. Обычно она пишет, а тут вдруг позвонила… И черт меня дернул соврать! Я скинул вызов и послал сообщение: 'Я на переговорах в 'Сити». А сам был в противоположной московской локации. На крейсерской скорости в голове пронеслось: «Если я скажу правду, что мы с Лерой в кафе, она решит, что между нами что-то есть. Хотя жена адекватная и прецедентов до сих пор не было. Но мне лично не понравилось бы то, что она ходит по кафе с другими мужчинами. Никакого наказания не было бы, но я почему-то испугался и соврал».

Как назло, в тот вечер и подружка жены решила поужинать там же, буквально за соседним столиком. И все закрутилось, как в дешевой мелодраме. Когда правда вскрылась, жена сказала, что перестала ему доверять, а значит, быть вместе невозможно… Юрию с супругой помогла семейная терапия, и они сохранили брак.

Третья причина вранья — получение выгоды. Нередкая ситуация: мужчина встречается с двумя женщинами сразу. Они, конечно же, не знают о существовании друг друга. Каждая считает, что она единственная, а их с мужчиной роман претендует на серьезные отношения.

В разговорах то и дело всплывают такие понятия, как верность, чувства и даже совместные планы на жизнь каждой из любовниц. Мужчина не хочет терять выгодное положение и начинает игру: «А ну-ка докажи!» Он лавирует между любовницами, сочиняя разные причины своего временного отсутствия или недоступности. Если кто-то из них просит прояснить ситуацию, он прекращает отношения.

Если вес выгоды больше, чем последствий разоблачения, человек может выбрать ложь.

Ложь ради удовольствия

Отдельная категория людей — это патологические вруны. В их головах фантазии рождаются просто так, без особого умысла. Им нравится сам процесс.

«Меня звали сниматься и Михалков, и Кончаловский, и даже Тарантино звонил пару раз. Но муж, злодей, говорил им всем, что мое расписание забито на год вперед», — убежденно врет актриса массовки, болтая с соседкой.

Выгоды ноль, непонятно тогда — зачем?

Затем, что это — патология, привычное реагирование на действительность. Среди психиатров бытует мнение, что подобная ложь сродни зависимости. Она приносит удовлетворение, удовольствие. Человек зачастую и сам верит в то, что только что родилось в его разгоряченном воображении. И ему хочется врать все больше и больше.

Наверняка вы встречали таких людей, которые буквально любое ординарное событие своей жизни превращают в своих рассказах в нечто захватывающее. Кто-то сочиняет несуществующие любовные и карьерные победы, кто-то — о дипломах престижных университетов, «серьезных» знакомствах, связях с высокопоставленными людьми. Кто-то на голубом глазу отрицает очевидное, просто для того, чтобы соврать.

Нереальный мир

Еще одна разновидность лжи — это искажение реальности под воздействием триггера. В ситуации, которая деталями напомнила нечто уже пережитое, человек воспроизводит собственное детское поведение.

Взрослый мужчина случайно разбивает в собственном доме фарфоровую статуэтку и вместо того, чтобы просто сказать об этом жене, отпирается: «Сама куда-то дела, я не брал!»

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Он сам не понимает, почему так странно себя ведет. Ну разбил, и что? Купит новую. Но ему хочется упираться, отрицать. Бессознательно он перенесся на тридцать три года назад, когда мама устроила ему экзекуцию за разбитую вазочку.

Мы врем, чтобы казаться хорошими, чтобы не огорчить, не разозлить другого своим честным отказом, избежать критики, из убеждения, что проще соврать, «все равно не поверят». Врем, чтобы оправдать чужие ожидания.

«Да, я замужем, и у меня сын», — говорит новым знакомым та, которая ни разу не была в браке и еще не рожала детей.

Или «я посетила сто стран!», хотя на самом деле семь.

«Я уже выполняла подобные проекты» — и лезет в Интернет.

Иногда мы врем, боясь конфликтов. «Я за фиолетовых, так же, как и вы!» Все это влечет нас в пропасть, потому что сами-то мы знаем, чего стоим, что имеем, какие ценности носим в сердце. Долго притворяться намного труднее, чем один раз сказать правду.

Наш вам совет:

Если вы редко врете другим, то тем более не берите в привычку врать себе. Самообман мешает развитию, уводит нас в сторону от целей. «Я крутой специалист, просто никто этого не знает!» Из признания реальности рождаются позитивные изменения.

Собираясь соврать партнеру, помните, что ложь порождает тотальное недоверие. А без доверия невозможны ни глубокое общение, ни хороший секс.

Запрещая что-то своему возлюбленному, знайте, что, скорее всего, он начнет вам врать. Поскольку любое давление («делай, как я сказал») порождает сопротивление. К тому же, если взрослый человек чего-то хочет, он непременно это сделает.

Если вы сами привираете, то ответьте на вопрос: вы серьезно думаете, что вокруг слепые, глухие и глупые люди? Это не так. Вранье довольно быстро считывается, особенно теми, кто умеет эмпатировать. А таких немало.

Не наказывайте детей за ложь. Так вы глубже забьете эту привычку. Лучше расспросить, почему ребенку не захотелось сказать правду. Если вы пообещали, что за правду никогда не будет наказания, держите слово.

Играть в правду или в ложь — вопрос почти риторический. Часто, чтобы поберечь человека, стоит просто помолчать. Потому что грубая правда, которую не просили произносить, ранит так же сильно, как и ложь.