Названы «зеленые флаги» у мужчин, с которыми можно строить отношения

Знакомство с человеком начинается с первого впечатления. Особенно если это знакомство мужчины и женщины. Так, для девушек важно обращать внимание на поведение мужчины с вами и окружающим миром. Существует ряд особенностей, которые дадут большое представление о его ценностях, характере, увлечениях, и помогут определить, насколько он подходит как партнер.

Внешний вид

Прежде всего, кто бы что ни говорил, но человека встречают по одежке. Внешний вид тоже важен для понимания, сложатся ли с человеком отношения.

«И речь даже не о том стиле, который он выбрал для свидания, хотя и это тоже важно», – отмечает семейный психолог Ольга Романив.

Не менее важно обратить внимание на обувь партнера: почищены ли ботинки, вымыты ли кроссовки. Кроме того, обратите внимание на руки и ногти, ухожены ли они.

Чувство юмора

Умение пошутить, посмеяться и разрядить атмосферу – очень важное качество, которое крайне необходимо в семейной жизни. Однако это не означает, что человек обязан каждую секунду сыпать искрометными шутками, но он должен считывать обстановку и общие темы.

«Можно смело рассказать свой любимый анекдот или шутку и последить за реакцией нового знакомого. Если не смеется, смело отказывайтесь от этих отношений», – пояснила Романив.

Умение слушать

Если новый знакомый говорит о себе без остановки и не готов к тому, чтобы выслушать вас, – это очень тревожный звонок. Задумайтесь, нужно ли продолжать общение, если человека интересует только он сам.

Общение с обслуживающим персоналом

Первые встречи, как правило, проходят где-то в кафе или ресторане. Обратите внимание, как ваш кавалер общается с обслуживающим персоналом. Его отношение к окружающим людям, а в особенности к тем, кто ввиду рабочих обязанностей не может сказать что-то в ответ, очень многое говорит о человеке. Если вы чувствуете в действиях нотки пренебрежения, превосходства, также задумайтесь, стоит ли строить отношения с человеком.

Внутренние ощущения

Слушайте свою интуицию. Самое банальное, но не менее действенное – закройте глаза, отключитесь от советов и послушайте внутренний голос. Постарайтесь понять, как вы себя чувствуете рядом с человеком. Если вы считаете, что нашли родственную душу, то ни о чем не задумывайтесь или подумайте об этом позже, передает совет психолога Life.ru.

Ранее психотерапевт Клэр Лоу рассказал, как сделать себя более привлекательным для противоположного пола. По словам специалиста, прежде всего нужно следить за языком тела: старайтесь стоять прямо, не избегать прямого контакта глаз и не забывайте про улыбку.