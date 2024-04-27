Раскрыты способы настроиться на секс при отсутствии желания

Психолог и эксперт по отношениям Шерил Фрейзер заявила, что со временем у пар, состоящих в долгих отношениях, пропадает спонтанное сексуальное желание — и это нормальное явление. Способы настроиться на секс даже при отсутствии желания специалистка раскрыла в авторской колонке для издания Psychology Today.

© Lenta.ru

По словам Фрейзер, в начале романа партнерам достаточно лишь дотронуться друг до друга, чтобы у них возникло желание заняться сексом. Однако со временем отношения меняются, в том числе и сексуальные, и воскресным утром партнеры вместо интимной близости отправляются готовить кофе. Однако, по словам психолога, былую страсть можно вернуть, если научиться ее разжигать.

«Я призываю вас вспомнить эмоции, которые испытывает перевозбужденный подросток! Не стесняйтесь предлагать любимому человеку заняться сексом и отвечайте на его ласки», — Шерил Фрейзер, психолог.

Если партнер предлагает интимную близость, не стоит сразу отказываться, даже если нет желания, посоветовала Фрейзер. Настроиться помогут объятия, поцелуи и легкие покусывания, также, если в поле досягаемости есть крем, можно воспользоваться им, чтобы сделать друг другу массаж.

«Во время подобных сексуальных игр тело и разум расслабляются и начинают реагировать на ласку. В результате разгорается сексуальное желание, — объяснила она, — Один из многих прекрасных аспектов долгосрочной любви — это совместное изучение новых способов получения удовольствия. Не стоит ждать спонтанной страсти, нужно самому учиться быть страстным», — Шерил Фрейзер, психолог.

В заключение эксперт по отношениям призвала разжигать интерес друг к другу: отправлять в течение дня «горячие» сообщения, чаще обниматься и целоваться.

Ранее эксперт по отношениям Трейси Кокс заявила, что представители некоторых профессий неверны своим партнерам чаще, чем остальные люди. Главными изменниками она назвала пилотов и бортпроводников.