Частный детектив назвал самые хитроумные уловки мужей ради измены женам
Владелец частного детективного агентства из Великобритании назвал оригинальные уловки, которые используют мужья ради измены женам. Об этом сообщает Daily Mirror.
Леон Харт 15 лет занимается слежкой за неверными супругами и за это время вместе с коллегами разоблачил более пяти тысяч изменников. По его словам, многие мужчины используют хитроумные способы скрывать двойную жизнь от своих семей.
«Одного мужчину заподозрили в измене жене, на которой он был женат 50 лет. У них было трое детей и семь внуков. Понаблюдав за ним, мы выяснили, что он жил с еще одной женщиной в той же деревне», — рассказал частный детектив.
Разоблаченный мужчина признался, что его роман на стороне длился примерно столько же, сколько и официальный брак. С любовницей у него было двое детей и трое внуков.
В другом случае супруга состоятельного мужчины заподозрила его в измене из-за частых отлучек «по делам». Харт с коллегами выяснил, что у подозреваемого было три семьи. Все они жили разных островах в море, между которыми он перемещался на вертолете. При этом мужчина старался уделять им равное время.
Еще один изменник, которого вспомнил детектив, говорил жене, что едет играть в гольф. На поле он клал свой телефон в целлофановый пакет, прятал его в кусты и отправлялся в отель на встречу с любовницей. По данным геолокации получалось, что во время измены он якобы играл в гольф с приятелями.
Ранее сообщалось, что Россия попала в список стран с самыми неверными супругами. Россия входит в первую десятку по проценту супружеских измен, но уступает США, Германии, Великобритании, Таиланду, Бразилии и Франции.