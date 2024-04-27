Психолог назвала «секретное оружие» для борьбы с паническими атаками

Доктор психологии Кейтилин Бейкер рассказала, как легко справляться с приступом сильной тревоги. Одним из способов она назвала сенсорное отвлечение при помощи кислых конфет.

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Как рассказала специалист Appalachian Life Enrichment Counseling Center, она сама сталкивается с паническими атаками с четырехлетнего возраста. За это время она нашла "секретное оружие" для борьбы с приступами тревоги. Чтобы справиться с таким состоянием и контролировать его, необходимо использовать сенсорные отвлечения. Об этом пишет издание "Новое информационное агентство".

– Например, можно есть кислые конфеты, от которых сводит рот, или брызгать в лицо ледяной водой. Суть этого механизма состоит в том, что область мозга, отвечающая за реакцию "бей или беги", успокаивается, – передает СМИ слова эксперта.

Бейкер добавила, что этот способ является кратковременным и не решает проблему полностью. Чтобы найти ее корни, следует посетить врача и провести диагностику организма. Панические атаки могут появиться из-за проблем с сердцем и щитовидной железой.

Если со здоровьем все в порядке, а сильная тревога постоянно дает о себе знать, то необходимо обратиться к психотерапевту для проведения когнитивно-поведенческой терапии.