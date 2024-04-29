Сколько мастурбировать не вредно для здоровья и отношений

Люди не очень-то любят обсуждать темы, связанные с сексом, и поэтому здесь всегда возникает море недопонимания, мифов и вопросов. Одна из запретных тем — мастурбация. Рассказываем, нормально ли это, как понять, что у вас зависимость от самоудовлетворения, и где та норма, которой можно следовать.

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Сколько можно мастурбировать

Как рассказал ufa1.ru сексолог Андрей Булах, если из 10 половых актов семь приходится на секс, а три — на самоудовлетворение, то такое соотношение более-менее безопасно. При этом важно отдавать себе отчёт, что для вас сохраняется актуальность обычных интимных отношений.

Если пропорция составляет 50 на 50, то ситуация сложнее. Если мастурбируете вы чаще, чем занимаетесь сексом, то речь идёт уже о критической цифре. У такой пары совершенно точно будут проблемы, отметил эксперт.

Зависимость от порно

Специалист рассказал, что многие молодые люди выросли на порно из-за того, что такой контент находится в открытом доступе. Проблема в том, что там показывают модели поведения, которых нет в реальности. Из-за этого у парней могут быть сложности в реальной жизни, объяснил Булах.

Во-первых, мужчина с порога может вести себя агрессивно, намекая девушке на секс. Во-вторых, некоторые парни и девушки из-за наличия порно поздно вступают в половые отношения. Просто такой вариант им кажется комфортнее, и поэтому близости они избегают.

О том, чем ещё опасна зависимость от фильмов для взрослых и как от неё избавиться, «Секрет» подробно рассказал в этом материале.