Врач рассказал о самых травмоопасных позах для секса

Чаще всего от секса страдает позвоночник, рассказал «Ленте.ру» травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии-ортопедии MedSwiss Олесь Тихонов. Он назвал несколько самых опасных поз, противопоказанных людям с различными заболеваниями.

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«Людям с проблемами с позвоночником во всех отделах, включая шейный, рекомендуется избегать поз, которые могут усугубить дискомфорт или вызвать травму, — сказал врач. — Например, поза "догги стайл", когда один партнер на четвереньках, а другой сзади, может быть неприемлема из-за нагрузки на спину во время ее выгибания как у женщины, так и у мужчины. Более предпочтительными могут быть позы, где спина находится в более нейтральном положении, например, лежа на боку».

Людям с заболеваниями коленных суставов, по словам Тихонова, могут быть не рекомендованы позы, требующие больших нагрузок на эту область. Например, поза «женщина сверху» оказывает давление на колени партнера, вызывая их чрезмерное разгибание.

«Другая вариация, когда женщина находится на корточках, может привести уже к травмам колен у партнерши из-за слишком сильного сгибания и нагрузки. Вместо этого можно попробовать позы, которые не так напрягают колени, например, лежа на спине», — рекомендовал травматолог.

Людям с проблемами в шейном отделе позвоночника врач посоветовал избегать поз, которые могут создавать лишнее напряжение в этой области.

«Например, поза "кобра", когда один партнер лежит на животе, перекинувшись через боковую часть дивана или кресла, а другой сверху, может создавать чрезмерное разгибание в шее, — объяснил Тихонов. — Важно общаться с партнером о своих ощущениях и предпочтениях, чтобы найти позы, которые комфортны и безопасны для обоих. Появление неприятных ощущений или боли в суставах — первый тревожный звонок, за которым может последовать травма».

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