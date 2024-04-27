Психолог назвал причины импульсивных покупок

Причиной импульсивных покупок является не стресс, а пустота в душе, рассказал в беседе с НСН психолог Андрей Миронов. По его словам, также часто спонтанные покупки помогают справиться с чувством одиночества.

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Таким образом человек заполняет пустоту в своей душе, компенсирует ее, окружая себя вещами. Он пытается снять напряжение и стресс, однако истинная причина таких покупок гораздо глубже, — объяснил специалист.

Психолог отметил: существует миф, что спонтанные покупки избавляют от стресса, однако на самом деле причина кроется в другом. За подобным потребительским поведением может скрываться необходимость в похвале или одобрении со стороны окружающих, а может быть, чувство одиночества или недостаток внимания.

Людям, которые часто совершают такие необдуманные покупки, лучше обратиться к психологу за помощью, порекомендовал Миронов. Кроме того, можно попробовать самостоятельно справиться с этой проблемой, например покупать товары исключительно в офлайн-магазинах, чтобы ощутить трату денег, или же составить четкий список того, что нужно приобрести, и придерживаться его.

Ранее психолог Мария Ивушина рассказала, что установка лимита на банковский счет поможет физически ограничить себя в совершении покупок. Специалист объяснила, что шопоголизм отличается от обычного желания что-то купить постоянными навязчивыми мыслями: человека успокаивает процесс выбора и покупки товара, даже если ему ничего не нужно. Для борьбы с манией эксперт рекомендует обратиться к психологу, а не только пытаться ограничивать себя в тратах.