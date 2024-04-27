Сексолог рассказал, как женщине научиться получать миотонический оргазм

Некоторые женщины, вот счастливицы, способны достичь оргазма без прямой стимуляции гениталий — например, лаская соски, целуя в губы или используя другие способы воздействия. Или не делая вообще ничего, а только сильно сжимая ноги (особенно в бедрах) или сокращая особым образом мышцы тазового дна. Но тем, кто не может получить оргазм таким экзотическим способом, такие навыки очень даже пригодятся во время традиционного секса в любой позиции. Рассказываем, что такое миотонический оргазм и как научиться его получать.

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Научиться управлять мышцами промежности

Одна из редких и особенных форм оргазма — кстати, он случается быстрее, чем при вагинальном половом акте.

«Миотонический оргазм, без осознания того, что это оргазм, иногда развивается у девочек с детства, и это может вызвать некоторые проблемы в будущем с вагинальным оргазмом во время полового акта с партнером, потому что женщина привыкла достигать его, скрещивая, сжимая ноги или напрягая мышцы бедер, что трудно применить в некоторых позах во время секса с партнером», — объясняет сексолог Ольга Василенко.

Но трудно — вовсе не значит «невыполнимо», верно?

Почему миотонический оргазм — это хорошо и полезно

«Потому что любая сексуальная разрядка хороша и полезна — не так уж и важно, каким способом женщина ее достигает, с партнером или без него. Кстати, это еще и прекрасный способ быстро снять напряжение после тяжелого трудового дня или сильных переживаний», — утверждает Ольга.

Или (внимание!) подготовиться к сексу в паре — мышцы матки, тазового дна и влагалища, вообще говоря, ничем не отличаются от любых других мышц. И тренировка им всегда на пользу.

Как научиться миотоническому оргазму?

Помните упражнения Кегеля, которые советуют после рождения ребенка или в некоторых других случаях? Именно эти мышцы и нужно тренировать, чтобы научиться получать новые ощущения. Кстати, вот еще один плюс — при обучении миотоническому оргазму мы учимся слушать свое тело и считывать свои эмоции и ощущения, а хорошая сенсорика всегда помогает при любых видах секса.

«Сжимайте их и отпускайте с разной амплитудой, тут нет универсального рецепта, как должна проходить тренировка. Помните — ваша цель это научиться получать удовольствие. Не концентрируйтесь на собственно оргазме, будет он или нет — дело десятое. Работайте мышцами так, чтобы вам было приятно. И еще приятнее. И еще. И тогда все получится. Или не получится (такое тоже может быть), но все равно вы узнаете чуть больше о себе, своем теле и своей сексуальности», — уверяет Ольга.

Переходим к парным процедурам

«Когда вы освоите технику, можете попробовать ее вместе с партнером. Например, сокращать эти же мышцы, ощущая, как сжимается и расслабляется вагина, сидя на нем сверху», — предлагает сексолог.

Многие мужчины без ума от такого фокуса. Вам обоим не нужно будет двигаться вообще, весь сексуальный акт может пройти только за счет работающих женских интимных мышц. Или это станет прекрасной прелюдией к потрясающему и горячему сексу.