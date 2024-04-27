Нижегородский врач заявил о наличии точки G в носу

Нижегородский ЛОР-хирург Григорий Белозеров заявил о зоне удовольствия — точки G — в носу. Это объясняется тем, что в мягких тканях носовой перегородки есть вомероназальный орган или орган Якобсона. Благодаря этому органу человек чувствует феромоны, отвечающие за симпатию, влечение, страсть и половое поведение. Об этом рассказал в своем Telegram-канале пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов.

© unsplash

"Когда у близких подруг и коллег начинают совпадать менструальные циклы — нос в этом тоже участвует. Контролируют циклы несколько гормонов, которые провоцируют выработку феромонов", — пояснил Никонов.

Другим важным примером он отметил тесную связь между матерью и грудным ребенком, которую также устанавливают феромоны.

Кроме того, орган Якобсона связан с головным мозгом. А недышащий нос лишает человека удовольствия.

Белозеров назвал любимые запахи у нижегородцев. Чаще они наслаждаются ароматами свежескошенной травы, новой сумки и пыльного асфальта после дождя. Особое наслаждение, по мнению хирурга, запахи приносят людям, вылечившимся от многолетней заложенности носа.

Ранее мы писали о том, что нижегородских аллергиков предупредили о начале пыления ясеня в регионе.