Психолог назвала самый частый комплекс у россиян

Система воспитания в нашей стране такова, что родители чаще указывают ребёнку на его недостатки, а не достоинства. Кроме того, развитию недовольства собой способствуют реклама и кино, создающие образ недостижимого идеала. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Анна Девятка.

«Комплекс неполноценности, по которому лидируют большинство людей в России, рождается из детства. Родители объясняют ребёнку, в чём он хорош, дают ему обратную связь, рассказывают, в чём он плох. У нас система воспитания устроена таким образом, что мы рассказываем больше ребёнку, в чём он не прав. Сравниваем с другими детишками. Помогает родителям и реклама. Помогают разные фильмы, в которых детишки идеальные, все отличники. У детей формируется образ идеального человека, до которого дотянуться практически невозможно. Всё вместе это формирует комплекс неполноценности».

Ранее психолог Елена Соловьёва призвала не ругать детей за ошибки. В противном случае в будущем у них могут появиться страхи. Любые оплошности — неизбежная часть обучения и взросления, отметила специалист.