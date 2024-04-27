Собственничество в отношениях — плюс или минус

Чувство собственности свойственно как женщинам, так и мужчинам, а жертвами его чрезмерного проявления могут стать как взрослые, так и дети. И все же, собственничество — это хорошо или плохо? Разбираемся в непростой теме с помощью эксперта Ларисы Довженко.

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Основными предпосылками возникновения «собственничества» являются ревность, неуверенность в себе, страх одиночества, а также детские психотравмы, например, нездоровая привязанность к родителю, которая отражается на дальнейшей жизни человека.

В женско-мужских отношениях заметить «собственника» зачастую бывает очень сложно, процесс завоевания и контроля всех сфер жизни партнера происходит постепенно. Сначала появляются требования к внешнему виду: «Почему ты не сказал, что ты у мамы?», «Надень юбку подлиннее, на улице холодно», которые могут быть прикрыты заботой.

Также «собственник» постоянно требует сообщить местонахождение, просит рассказывать с кем, где и когда встречается вторая половинка, вплоть до установки программ по отслеживанию геолокации. Следующими шагами становятся придирки и дотошность в мелочах, излишнее внимание к деталям, что погружает человека в тревогу. Он начинает переживать, старается подбирать слова, одежду, линию поведения для того, чтобы его партнер оставался довольным и не задавал лишних вопросов. Это яркие «звоночки», которые сложно отследить, потому что они кажутся естественным в отношениях, и местами такое повышенное внимание оказывается приятным.

Однако «собственник» все больше привыкает к тому, что партнер ему принадлежит, и уже оказывается неспособным расстаться с этой мыслью, начиная позволять себе все больше и больше.

Это могут быть ограничения в общении с друзьями и родителями, контроль хобби и работы: «не надо сидеть в соцсетях», «не надо отвечать коллеге», «не надо ездить так часто к маме», и так далее.

Для того, чтобы не оказаться в подобной ситуации, нужно с самого начала отслеживать такие моменты, научиться разделять, в каких случаях это реальная забота, а в каких уже гиперконтроль. Поэтому каждому человеку обязательно нужно заранее проговаривать личные границы и рассказывать, что нравится в отношениях, а чего лучше не делать.

Также важно давать друг другу свободу, научиться доверять и с пониманием относиться к интересам другого. Но, если разговоры не помогают, то стоит задуматься над разрывом отношений, так как лучше это сделать на начальном этапе, чем довести ситуацию до формирования привязанности и созависимости, из которой будет очень сложно выбраться.