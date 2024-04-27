Что о вас думают незнакомцы на самом деле: удивительные результаты исследования

Оказавшись в окружении незнакомцев, будь то званый ужин или переполненный транспорт в час пик, большинство из нас старается игнорировать других людей. И хотя человек по соседству может выглядеть крайне недружелюбно и игнорировать вас, уставившись в экран смартфона, скорее всего, он будет не против поболтать. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета.

Оказалось, что многие люди отказываются от потенциальной возможности разговора, так как считают, что им нечего будет сказать. Это заставляет недооценивать потенциал знакомства и то, насколько приятной может оказаться беседа.

«Мы изучили несколько возможных причин, по которым люди считают, что общение с незнакомцами будет неприятным, и нашли доказательства двум из них: это опасения по поводу социального неприятия и плюралистическое невежество», — объяснила автор исследования Джулиана Шредер в беседе с HuffPost.

Под последним имеется в виду вера в то, что другие люди менее заинтересованы в общении с нами, чем мы в общении с ними. Что касается социального неприятия, большинство участников исследования полагали, что более 50% людей, к которым они обращались, отказались бы с ними разговаривать. При этом менее 5% участников заявили, что с ними такое случалось. Так что даже неприветливые на первый взгляд незнакомцы едва ли думают о вас плохо — больше можете не бояться завести разговор.