Всего 20 секунд могут изменить ваше сознание — делайте это каждый день

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли уверены, что ежедневные аффирмации связаны с улучшением психического здоровья. В научном эксперименте приняли участие 135 студентов колледжа. Часть из них должна была ежедневно практиковать сострадание к себе, повторяя про себя позитивные утверждения в течение 20 секунд в день. Контрольная группа ничего подобного не делала. Итоги подвели спустя месяц.

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«Эта практика заключалась в том, чтобы прикладывать руки к сердцу и животу, обращая к себе добрые мысли. По сути, это упражнение учит быть заботливым другом самому себе, размышляя о моментах, которые заставляют быть к себе суровым», — рассказала соавтор исследования Эли Сусман порталу Fox News Digital.

Сообщается, что улучшение наступило только у тех, кто не пропускал эти мини-медитации.

«Точно так же, как чистка зубов не является заменой посещения стоматолога, микропрактики не должны заменять терапию или более интенсивную психиатрическую помощь», — подытожила эксперт.

Не обязательно повторять упражнение из эксперимента — для наибольшего эффекта рекомендуется подобрать практику в зависимости от ваших индивидуальных особенностей.