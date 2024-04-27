Эти небанальные признаки дадут понять, что вы запали мужчине в душу

Именно этот вопрос задают себе женщины, которым интересно продолжать отношения, несмотря на то, что мужчины очень скупы на проявление своих чувств и всячески стараются их скрыть. Однако часто они сами дают понять, что испытывают к вам более глубокие чувства, чем к другу. Психолог Андрей Миронов подсказал нам, на какие моменты в поведении мужчины стоит обратить внимание.

© WomanHit.ru

Психолог: «Есть неочевидные признаки, которые смогут выдать кавалера и раскрыть его истинные чувства».

• Он находится рядом несмотря ни на что, он всегда готов помочь. Становится каким-то необходимым.

• Старается приглашать на личные свидания без посторонних. Появляется некая назойливость, пишет и звонит в разы больше, чем раньше.

• Появляются «дурацкие» поводы, чтобы встретиться и пообщаться.

• Он действительно вас слушает и искренне интересуется тем, как прошел день и как дела.

• Он начинает задавать личные вопросы, чтобы лучше вас узнать.

• С удовольствием выполняет все сумасшедшие желания своей избранницы.

• Чаще ловите на себе его долгий взгляд.

• Появляются милые комплименты, так, без повода.

• Дистанция общения резко уменьшается, он старается находиться ближе, иногда как бы случайно касается вашей руки или плеч.

Вообще, мужчины стараются скрывать свои чувства и им достаточно сложно раскрыться, как уверяет наш эксперт. Именно поэтому не стоит реагировать на проявления мужчины в вашу сторону саркастично, так как важно помнить, что ему довольно непросто признаться женщине в своем интересе.