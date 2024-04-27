Раскрыты главные причины мужских измен

Мужчин могут толкнуть на измену нездоровые отношения в семье и недостаток внимания со стороны супруги, заявил в беседе с NEWS.ru семейный психолог Сергей Бессонов. Кроме этого, по его словам, у мужей, которые начинают отношения на стороне, может быть кризис среднего возраста. Как пояснил психолог, в таком состоянии мужчина хочет доказать себе в процессе переоценки ценностей, что он еще «на коне».

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Тут все просто. Редкий мужчина устоит перед возможностью получить тепло, любовь и ласку от женщины и при этом не сковать себя обязательствами. У такого ловеласа дома все стабильно и страсти на стороне. Но иногда причины не только в жажде любовных приключений. На измену может толкнуть недостаток внимания со стороны жены, нездоровые отношения в семье, кризис среднего возраста: попытка доказать себе в процессе переоценки ценностей, что он еще «на коне», — сказал Бессонов.

Он добавил, что если в семье жена занимает позицию лидера, то за самоутверждением мужчина идет на сторону. Как подчеркнул Бессонов, одной из причин мужских измен также является отсутствие интимной близости супругой. По словам психолога, в таких случаях муж ищет женщину, чтобы удовлетворить потребности. Кроме этого, на измену мужчину могут толкнуть искренние чувства к новой возлюбленной.

Ранее частный детектив из Великобритании Леон Харт рассказал об оригинальных уловках, на которые идут изменяющие женам мужья. В одном случае состоятельного мужчину заподозрили в изменах из-за регулярных отлучек «по делам». Детектив выяснил, что изменник имел сразу три семьи, которые жили на разных островах.