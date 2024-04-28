Что ждет каждый знак зодиака на этой неделе

Наконец-то наступают долгожданные майские праздники! Погодите уходить в отрыв, сначала прочитайте гороскоп на предстоящую неделю (29 апреля – 5 мая), который подготовила астролог Анна Артемьева. Тогда точно ничего не упустите.

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Овен

Вокруг Овнов будет много сплетен и интриг. Спрятаться от колких замечаний не получится, так что надевайте бронежилет и готовьтесь к атаке. Дома можно расслабиться и отдохнуть от мирских забот в кругу семьи. Только не геройствуйте и делегируйте бытовые дела близким, пусть подключаются.

Телец

Тельцам пора переходить от теории к практике и смело реализовывать давние планы, ведь шансы на успех велики. В амурных делах не все так радужно: в отношениях с партнером появится отстраненность. Не нагнетайте обстановку, устраивая разбор полетов, вы сделаете только хуже. Вместо этого расслабьтесь и забудьте про бытовую рутину. Совместный отдых пойдет вам на пользу.

Близнецы

Близнецов ждет много срочных задач на работе. Не хватайтесь за несколько дел, иначе наделаете много ошибок. Наступает неблагоприятный период для воплощения новых идей. Так что отложите свои задумки — пока не время. В личной жизни могут возникнуть конфликты. Не замалчивайте обиды и проговорите взаимные претензии, тогда ссоры быстро утихнут.

Рак

Ракам предстоит благоприятная неделя, но только при одном условии: вы четко спланируете предстоящие дела и хорошо потрудитесь до четверга. Затем можно мариновать шашлык и собирать шумные компании. На личную жизнь тоже грех жаловаться, так что смело зовите партнера на огонек, вашей паре не будет равных.

Лев

Львам будут по плечу любые высоты. Важный момент: не посвящайте в свои финансовые планы знакомых — могут все испортить. В личных делах вас станет все раздражать. Не вымещайте негатив на партнера, направьте энергию на более продуктивные занятия.

Дева

На Деву свалится груз поручений от руководства. Спокойно, это повод показать себя и научиться новому. В середине недели появится возможность улучшить финансовое положение. Не откладывайте намеченные дела, иначе фортуна от вас отвернется. А вот с романтикой лучше повременить — с такой нагрузкой будет не до этого.

Весы

На предстоящей неделе Весов начнут терзать сомнения. Захочется сменить род деятельности, обновить жилье или устроить разборки с партнером. Не спешите, сначала советуем определиться с приоритетами. Как? Избегайте чужих советов и ориентируйтесь на интуицию, она подскажет верное решение.

Скорпион

У Скорпиона произойдут перемены в личной жизни. Ждите неожиданное известие, благодаря которому решится важный вопрос. На работе займитесь рутинными обязанностями, а собеседования и другие начинания отложите. Сейчас не лучший период для риска.

Стрелец

Готовьтесь разгребать много деловых и финансовых вопросов. Сконцентрируйтесь на текущих проблемах — вас ждет успех в решении краткосрочных задач. В личной жизни наступит благоприятный период: посвятите время друг другу и обсудите совместные планы на будущее.

Козерог

Внезапно Козерога потянет на экстремальные увлечения. Соблюдайте меры безопасности и не забрасывайте остальные сферы (работу и личную жизнь). Во второй половине недели уделите внимание здоровью: скорректируйте питание и откажитесь от вредных привычек. Материальные вопросы пока отложите — крупные финансовые сделки будут неудачными.

Водолей

Водолеям продолжает улыбаться удача. Решайте давние задачи, вы — главный везунчик этой недели. В личной жизни не берите все заботы только на себя, привлекайте партнера. В выходные могут возникнуть казусные ситуации, относитесь к ним с юмором.

Рыбы

На предстоящей неделе будет много ярких встреч и новых событий. Используйте этот период для перезагрузки и меньше думайте о будущем. В личных делах прямо говорите партнеру о своих желаниях, иначе кавалер надумает лишнего. В субботу-воскресенье стоит ограничить общение и побыть в одиночестве — так вы отдохнете от суеты и настроитесь на новые подвиги.