Женщинам объяснили, как распознать в мужчине садиста

Мужчина, проявляющий к женщине чрезмерное внимание и заботу, может быть садистом, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. По ее словам, как правило, такие мужчины могут пытаться ограничивать свободу или контролировать все передвижения.

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Маркеры такого [садистического] поведения вполне очевидны. Когда человек пытается ограничивать свободу, пытается контролировать все передвижения. Плюс когда проявляется чрезмерное внимание, когда мужчина видит в женщине единственную цель и объект своей любви и больше он ничего не видит, — объяснила Миллер.

Сексолог уточнила, что женщины могут воспринимать такое отношение как невероятную любовь. Однако подобные романы могут привести к последствиям, добавила она.

Таким мужчинам свойственны мимолетные вспышки агрессии, смена настроения. Бывает, что такие мужчины на ровном месте могут вспылить и ударить кулаком в стену или дверь, а потом вместо двери может оказаться лицо женщины, — заключила Миллер.

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