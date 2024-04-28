Психологи назвали самые эффективные способы снятия стресса

Каждый работающий человек хоть раз за карьеру сталкивался с нервным перенапряжением и профессиональным выгоранием. Всему виной негативные эмоции. В преддверии Праздника весны и труда специалисты портала Everyday Health рассказали о семи простых, но эффективных шагах для борьбы со стрессом.

«Хронически повышенный уровень кортизола может способствовать возникновению и усугублять некоторые проблемы со здоровьем, такие как ожирение, диабет 2-го типа и сердечно-сосудистые заболевания, а также психические расстройства», – сообщает портал Everyday Health.

Психологи рекомендуют регулярно придерживаться семишаговой системы для снятия стресса:

Здоровое питание: предпочтение натуральных продуктов и избегание высоко-переработанных продуктов помогает поддерживать нормальный уровень кортизола.

Физическая активность: любая форма упражнений, от ходьбы до йоги, способствует снижению уровня кортизола и борьбе со стрессом.

Ведение дневника: записи о стрессовых ситуациях могут помочь снизить уровень кортизола и подготовиться к будущим вызовам.

Медитация: регулярная практика осознанной медитации эффективно снижает уровень кортизола, особенно у людей, страдающих высоким уровнем стресса.

Социальная поддержка: общение с близкими и ощущение своей ценности в обществе помогают справляться со стрессом и уменьшают уровень кортизола.

Нормальный сон: качественный сон играет важную роль в регулировании уровня кортизола и поддержании общего здоровья.

Искусство и творчество: занятие музыкой, искусством или творчеством способствует релаксации и снижению уровня кортизола.

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