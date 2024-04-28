Психолог объяснил, почему старости нужно не бояться, а ждать с нетерпением

Многие страшатся старости и пытаются её отсрочить всеми способами — постоянными походами по врачам и косметологам, многочасовыми тренировками и другим. В желании чувствовать себя и выглядеть хорошо нет ничего плохого, а вот от страха перед старостью лучше избавляться, считает специалист.

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Как перестать бояться старости

Психолог Михаил Лабковский рассказал, что жизнь в определённом возрасте не заканчивается и не нужно относиться к старости как к периоду «доживания». В любое время можно найти плюсы, и специалист объяснил, какие есть у старости.

За прошедшие годы удалось:

многого добиться; накопить ценный опыт; стать разумнее; определиться с целями и желаниями; понять и осознать себя.

По словам эксперта, время бешеной гонки закончилось и теперь можно найти время для счастья — заняться тем, чем давно мечтали.

Как отменить старость в домашних условиях

Ранее учёные узнали, как самостоятельно отсрочить старение организма. С простым способом можно ознакомиться здесь.