Психолог объяснил, почему старости нужно не бояться, а ждать с нетерпением

Время для счастья. Психолог Лабковский объяснил, почему старости нужно не бояться, а ждать с нетерпением
Многие страшатся старости и пытаются её отсрочить всеми способами — постоянными походами по врачам и косметологам, многочасовыми тренировками и другим. В желании чувствовать себя и выглядеть хорошо нет ничего плохого, а вот от страха перед старостью лучше избавляться, считает специалист.
Как перестать бояться старости
Психолог Михаил Лабковский рассказал, что жизнь в определённом возрасте не заканчивается и не нужно относиться к старости как к периоду «доживания». В любое время можно найти плюсы, и специалист объяснил, какие есть у старости.
За прошедшие годы удалось:
- многого добиться;
- накопить ценный опыт;
- стать разумнее;
- определиться с целями и желаниями;
- понять и осознать себя.
По словам эксперта, время бешеной гонки закончилось и теперь можно найти время для счастья — заняться тем, чем давно мечтали.
Как отменить старость в домашних условиях
Ранее учёные узнали, как самостоятельно отсрочить старение организма. С простым способом можно ознакомиться здесь.