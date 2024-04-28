Почему пора перестать на всем экономить

Всем знакома фраза: «У нас нет на это денег», многие слышали ее в своем детстве. Действительно, в те непростые времена было именно так. Но сейчас все иначе, и времена уже другие — однако люди продолжают жить «по средствам» и считать, что у них нет денег. Почему нужно перестать на всем экономить, «Вечерней Москве» рассказала эксперт в области системного подхода к жизни и бизнесу, член профессиональной психотерапевтической лиги Евгения Павловская.

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Каждый человек живет под влиянием установок, отметила спикер.

— Вспомните, например, что говорили вам родители, бабушки и дедушки про деньги: «денег нет; чтобы они были, нужно много работать; денег не хватит; деньги надо прятать». И вот это вечное «денег не хватит» так прочно засело у людей в голове, что каждый раз, когда те пытаются переступить через себя и купить что-то желаемое, порадовать себя чем-то, эта фраза тут же обрубает все на корню. Человек начинает себя ограничивать и откладывает эту сумму «на черный день», — пояснила Павловская.

По ее мнению, многие привыкли к мысли, что деньги — это плохо и опасно. А ведь на самом деле это не так.

— Деньги — это энергия и возможности. Они есть всегда, и это нужно понимать. Все остальное навязано из прошлого или из будущего — ограничения только у вас в голове. Если вы постоянно говорите себе, что «денег нет», вы будете в это верить, — уточнила эксперт.

«Жить по средствам» — это одна из установок, которая тянется за каждым из прошлого. У многих людей предки переживали нелегкие времена, голод, раскулачивание.

Павловская заверила, что страхи потерять деньги и желание быть, как все, и не выделяться из общего строя люди продолжают нести за собой и сейчас. Но старые времена давно прошли, мир уже совсем другой.

— Я часто говорю такую фразу: «на стадионе рыбы нет». Это означает, что люди тратят годы и не могут понять, почему они стоят на месте и не достигают поставленных целей. Оказывается, просто не там ищут ответы. Как только вы встанете на свое место и начнете выполнять свой функционал, ваш финансовый поток будет не ограничен, — добавила собеседница «ВМ».

«Жить по средствам» в новое время — это уметь правильно распределять деньги, управлять капиталом, откладывать накопления и инвестировать, заключила эксперт.