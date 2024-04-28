Можно ли считать секс полноценной тренировкой: мнение экспертов

Согласно опросам, почти 3 из 4 респондентов считают секс тренировкой, пишет The Post. Эксперты готовы согласиться с большинством, но есть один нюанс.

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«Конечно, есть разница между пятиминутным сексом на скорую руку и энергичным, спортивным сексом, который длится часами», — считает Эмили Морс, эксперт по сексу и ведущая тематического подкаста.

В общем, чтобы зачесть эротические приключения за посещение спортзала, нужно, чтобы секс потребовал от вас гибкости, силы и выносливости. Но даже если физнагрузки оказалось недостаточно — у него есть много общего со спортом.

«Отличный секс прекрасно влияет на ваше самочувствие, независимо от того, одиноки вы или состоите в отношениях. Это помогает нам обрести связь с нашим телом», — объяснил The Post эксперт по сексу Джейми Белл.

Кроме того, вы можете рассчитывать на снижение уровня стресса, улучшение настроения и качества сна. Тем, кто все же хочет поработать над выносливостью в постели, специалисты посоветовали изучить новые для себя позы и наслаждаться процессом, вместо того чтобы дожидаться наступления оргазма.