Что такое дежавю и почему возникает этот эффект. Объясняем простыми словами
Дежавю (от фр. déjà vu — «уже виденное») — состояние человека, при котором он ощущает, будто бы то, что с ним происходит, ему знакомо. Словно он уже это видел, слышал или проходил, хотя на самом деле это не так. Этот эффект регулярно встречается у 67% людей, чаще всего в возрасте от 15 до 25 лет.
Проще говоря, представьте: человек впервые садится за руль автомобиля и начинает разбираться, как переключать передачу и как отрегулировать зеркала. В этот момент он внезапно ощущает, что все движения он будто бы уже делал и вообще всё, что вокруг происходит, уже случалось с ним. Это дежавю.
Главная фишка дежавю в том, что человек не может вспомнить, когда и при каких обстоятельствах уже было с ним то, что кажется таким знакомым.
Причины дежавю
Чувство дежавю кажется многим каким-то сверхъестественным, мистическим, связанным с чем-то потусторонним.
Парапсихологи подогревают эти убеждения. Они утверждают, что дежавю — это просочившийся опыт прошлой жизни, подтверждение существования параллельных миров, «сбой в матрице» или проявление способностей к ясновидению.
Научное сообщество пока не выработало какое-то единое мнение по поводу этого явления. Психологи считают причиной дежавю принятие желаемого за действительное, а психиатры — небольшой сбой в работе мозга людей.
Вот несколько популярных объяснений дежавю.
1) Теория расщеплённого восприятия предполагает, что дежавю действительно указывает на «уже виденное». Впервые попав в какую-то ситуацию, человек не всегда воспринимает её с должным вниманием, а может пребывать в моменте «краем глаза». Дежавю возникает, когда внимание наконец полноценно переключается на происходящее.
Например, «зависнув» на рассматривании какого-то товара в магазине, человек всё равно видит и слышит то, что происходит вокруг, и когда «выныривает», может ощутить дежавю. Другими словами, он действительно видит то же самое второй раз, просто с разницей в секунды.
2) Некоторые исследователи считают, что дежавю возникает из-за попыток мозга создать целостную картинку с помощью ограниченных данных. Например, знакомый запах или картинка может вызвать детальное воспоминание, а дежавю — это своего рода «путаница» между уже известным мозгу физическим ощущением и незнакомой обстановкой.
3) Более простое объяснение дежавю — феномен памяти. Многие ситуации в жизни не уникальны и могут быть похожи на реальные воспоминания. Но досконально помнить всё, что когда-то происходило, нереально, так что мозг просто ищет сходство между новым и прошлым опытом, а у человека появляется чувство чего-то знакомого.
Так, например, психологу Энн Клири из университета Колорадо вместе с коллегами удалось создать у людей эффект дежавю с помощью игры The Sims. Сначала людям показывали картинку с перемещениями героя, а затем видео с передвижениями от первого лица в похожей обстановке.
4) Дежавю может возникать из-за сновидений, ведь сны по факту являются обработкой уже полученной мозгом информации.
Люди часто забывают то, что им снилось, но когда в реальной жизни происходит нечто похожее на сновидение, возникает дежавю.
5) Есть также теория о том, что дежавю возникает из-за сбоя передачи информации между отделами мозга для хранения кратковременной и долговременной памяти (между гиппокампом и корой).
Информация, которую мы получаем из окружающей среды, может неправильно проделать путь из кратковременной памяти в долговременную, минуя типичные механизмы передачи данных. Когда переживается новый момент, который находится в кратковременной памяти, создаётся ложное ощущение, будто мы обращаемся к каким-то воспоминаниям.
Этой теории частично есть подтверждения — учёным удавалось вызвать дежавю искусственно с помощью электрической стимуляции разных отделов мозга.
У тех, кто много путешествует или регулярно помнит свои сны, больше шансов почувствовать дежавю. Усталость и стресс тоже способствуют этому ощущению — а точнее, влияют на когнитивные сбои.
К примеру, во время стресса надпочечники выделяют гормон кортизол, а его избыток повреждает гиппокамп, который, в свою очередь, является одним из «виновников» возникновения дежавю.
Точные причины и механизм дежавю до сих пор не установлены, но в одном учёные сходятся: этот эффект не указывает на какие-то заболевания. Есть данные, что около 97% людей испытывали это ощущение хотя бы раз в жизни.
Частые или длительные дежавю могут возникать из-за приёма медикаментов, употребления алкоголя и ряда неврологических заболеваний. Провоцировать электрические импульсы в мозгу могут мигрень, опухоли.
Известно, что дежавю может быть бессудорожным вариантом эпилепсии либо предвестником эпилептического припадка. Больные деменцией и шизофренией часто страдают от этого явления, а также пациенты с дереализацией и деперсонализацией (потерей связи с реальностью и собственным я).
Некоторые специалисты считают, что у здоровых людей дежавю случается в среднем раз в месяц, но это, скорее всего, будет следствием переутомления и повышенной тревожности.
Вообще для того, чтобы понять, это норма или патология в конкретном случае, лучше посетить специалиста.
Виды дежавю
Помимо «уже виденного», французы выделяют другие подвиды этого явления:
- déjà entendu (дежа антандю) — «уже слышанное»;
- déjà raconté (дежа раконте) — «уже рассказанное»;
- déjà visité (дежа визите) — «уже посещённое»;
- déjà vécu (дежа векю) — «уже пережитое»;
- déjà su (дежа сью) — «уже известное»;
- déjà trouvé (дежа труве) — «уже найденное»;
- déjà senti (дежа сенти) — «уже прочувствованное»;
- déjà voulu (дежа вулю) — «уже желанное»;
- déjà fait (дежа фэ) — «уже сделанное»;
- déjà éprouvé (дежа эпруве) — «уже испытанное»;
- déjà pensé (дежа понсэ) — «уже подуманное».
Как избавиться от дежавю
Чаще всего в дежавю нет ничего страшного, так что и избавляться от него не обязательно.
Если же это явление пугает или досаждает своей частотой, можно для начала попробовать высыпаться и обратить внимание на уровень стресса в жизни.
А уж если и это не помогает — тогда обратиться к неврологу или психиатру.
Дежавю в массовой культуре
- В фантастическом фильме «Вечное сияние чистого разума» герои Джима Керри и Кейт Уинслет испытывают дежавю. Они стёрли память друг о друге, но воспоминания о прошлом, связанные с романтическими чувствами, всё равно просачиваются.
- В новелле «Наваждение» из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» тема дежавю показана гиперболизированно, чтобы вызвать комический эффект. Студент Шурик случайно в толпе видит у кого-то тетрадку с нужными ему записями и увязывается за обладателем драгоценного материала, не видя при этом ничего вокруг, кроме текста. А уже после сдачи его знакомят с девушкой Лидой, у которой он и подсматривал лекции. Попадая к ней в дом, Шурик демонстрирует «способности к ясновидению».
- В научно-фантастическом боевике «Матрица» главный герой Нео (Киану Ривз) переживает дежавю, а его возлюбленная Тринити (Керри-Энн Мосс) объясняет, что такое случается, когда происходит «сбой в матрице» — так часть настоящей реальности просачивается в симулированную.
Факты
- Римский философ Аврелий Августин Иппонийский около 400 года нашей эры впервые дал объяснения дежавю как эффекту «ложных воспоминаний». А термин déjà vu использовал в 1867 году французский философ Эмиль Буарак и позднее описал его в своей книге «Психология будущего».
- Противоположное дежавю состояние называется жамевю или жаме вю (от фр. jamais vu — «никогда не виденное»). Это внезапно наступающее ощущение того, что хорошо знакомое место или человек словно становятся неизвестными или необычными, как бы увиденными в первый раз. А ещё есть похожее явление прескевю (presque vu) — «почти увиденное». Это когда никак не можешь вспомнить известное слово, имя актёра, название песни или фильма.
- Житель США описывал, как испытал дежавю, поехав с семьей на экскурсию в форт Ларами в штате Вайоминг, хотя никогда раньше там не был. Мужчина умудрялся даже предсказывать расположение дверей и комнат. Оказалось, что в романе Queen of Bedlam, который он прочитал несколько лет назад, действия происходили в этом форте.