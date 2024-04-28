Что такое дежавю и почему возникает этот эффект

Дежавю (от фр. déjà vu — «уже виденное») — состояние человека, при котором он ощущает, будто бы то, что с ним происходит, ему знакомо. Словно он уже это видел, слышал или проходил, хотя на самом деле это не так. Этот эффект регулярно встречается у 67% людей, чаще всего в возрасте от 15 до 25 лет.

Проще говоря, представьте: человек впервые садится за руль автомобиля и начинает разбираться, как переключать передачу и как отрегулировать зеркала. В этот момент он внезапно ощущает, что все движения он будто бы уже делал и вообще всё, что вокруг происходит, уже случалось с ним. Это дежавю.

Главная фишка дежавю в том, что человек не может вспомнить, когда и при каких обстоятельствах уже было с ним то, что кажется таким знакомым.

Причины дежавю

Чувство дежавю кажется многим каким-то сверхъестественным, мистическим, связанным с чем-то потусторонним.

Парапсихологи подогревают эти убеждения. Они утверждают, что дежавю — это просочившийся опыт прошлой жизни, подтверждение существования параллельных миров, «сбой в матрице» или проявление способностей к ясновидению.

Научное сообщество пока не выработало какое-то единое мнение по поводу этого явления. Психологи считают причиной дежавю принятие желаемого за действительное, а психиатры — небольшой сбой в работе мозга людей.

Вот несколько популярных объяснений дежавю.

1) Теория расщеплённого восприятия предполагает, что дежавю действительно указывает на «уже виденное». Впервые попав в какую-то ситуацию, человек не всегда воспринимает её с должным вниманием, а может пребывать в моменте «краем глаза». Дежавю возникает, когда внимание наконец полноценно переключается на происходящее.

Например, «зависнув» на рассматривании какого-то товара в магазине, человек всё равно видит и слышит то, что происходит вокруг, и когда «выныривает», может ощутить дежавю. Другими словами, он действительно видит то же самое второй раз, просто с разницей в секунды.

2) Некоторые исследователи считают, что дежавю возникает из-за попыток мозга создать целостную картинку с помощью ограниченных данных. Например, знакомый запах или картинка может вызвать детальное воспоминание, а дежавю — это своего рода «путаница» между уже известным мозгу физическим ощущением и незнакомой обстановкой.

3) Более простое объяснение дежавю — феномен памяти. Многие ситуации в жизни не уникальны и могут быть похожи на реальные воспоминания. Но досконально помнить всё, что когда-то происходило, нереально, так что мозг просто ищет сходство между новым и прошлым опытом, а у человека появляется чувство чего-то знакомого.

Так, например, психологу Энн Клири из университета Колорадо вместе с коллегами удалось создать у людей эффект дежавю с помощью игры The Sims. Сначала людям показывали картинку с перемещениями героя, а затем видео с передвижениями от первого лица в похожей обстановке.

4) Дежавю может возникать из-за сновидений, ведь сны по факту являются обработкой уже полученной мозгом информации.

Люди часто забывают то, что им снилось, но когда в реальной жизни происходит нечто похожее на сновидение, возникает дежавю.

5) Есть также теория о том, что дежавю возникает из-за сбоя передачи информации между отделами мозга для хранения кратковременной и долговременной памяти (между гиппокампом и корой).

Информация, которую мы получаем из окружающей среды, может неправильно проделать путь из кратковременной памяти в долговременную, минуя типичные механизмы передачи данных. Когда переживается новый момент, который находится в кратковременной памяти, создаётся ложное ощущение, будто мы обращаемся к каким-то воспоминаниям.

Этой теории частично есть подтверждения — учёным удавалось вызвать дежавю искусственно с помощью электрической стимуляции разных отделов мозга.

У тех, кто много путешествует или регулярно помнит свои сны, больше шансов почувствовать дежавю. Усталость и стресс тоже способствуют этому ощущению — а точнее, влияют на когнитивные сбои.

К примеру, во время стресса надпочечники выделяют гормон кортизол, а его избыток повреждает гиппокамп, который, в свою очередь, является одним из «виновников» возникновения дежавю.

Точные причины и механизм дежавю до сих пор не установлены, но в одном учёные сходятся: этот эффект не указывает на какие-то заболевания. Есть данные, что около 97% людей испытывали это ощущение хотя бы раз в жизни.

Частые или длительные дежавю могут возникать из-за приёма медикаментов, употребления алкоголя и ряда неврологических заболеваний. Провоцировать электрические импульсы в мозгу могут мигрень, опухоли.

Известно, что дежавю может быть бессудорожным вариантом эпилепсии либо предвестником эпилептического припадка. Больные деменцией и шизофренией часто страдают от этого явления, а также пациенты с дереализацией и деперсонализацией (потерей связи с реальностью и собственным я).

Некоторые специалисты считают, что у здоровых людей дежавю случается в среднем раз в месяц, но это, скорее всего, будет следствием переутомления и повышенной тревожности.

Вообще для того, чтобы понять, это норма или патология в конкретном случае, лучше посетить специалиста.

Виды дежавю

Помимо «уже виденного», французы выделяют другие подвиды этого явления:

déjà entendu (дежа антандю) — «уже слышанное»;

déjà raconté (дежа раконте) — «уже рассказанное»;

déjà visité (дежа визите) — «уже посещённое»;

déjà vécu (дежа векю) — «уже пережитое»;

déjà su (дежа сью) — «уже известное»;

déjà trouvé (дежа труве) — «уже найденное»;

déjà senti (дежа сенти) — «уже прочувствованное»;

déjà voulu (дежа вулю) — «уже желанное»;

déjà fait (дежа фэ) — «уже сделанное»;

déjà éprouvé (дежа эпруве) — «уже испытанное»;

déjà pensé (дежа понсэ) — «уже подуманное».

Как избавиться от дежавю

Чаще всего в дежавю нет ничего страшного, так что и избавляться от него не обязательно.

Если же это явление пугает или досаждает своей частотой, можно для начала попробовать высыпаться и обратить внимание на уровень стресса в жизни.

А уж если и это не помогает — тогда обратиться к неврологу или психиатру.

Дежавю в массовой культуре

В фантастическом фильме «Вечное сияние чистого разума» герои Джима Керри и Кейт Уинслет испытывают дежавю. Они стёрли память друг о друге, но воспоминания о прошлом, связанные с романтическими чувствами, всё равно просачиваются.

В новелле «Наваждение» из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» тема дежавю показана гиперболизированно, чтобы вызвать комический эффект. Студент Шурик случайно в толпе видит у кого-то тетрадку с нужными ему записями и увязывается за обладателем драгоценного материала, не видя при этом ничего вокруг, кроме текста. А уже после сдачи его знакомят с девушкой Лидой, у которой он и подсматривал лекции. Попадая к ней в дом, Шурик демонстрирует «способности к ясновидению».

В научно-фантастическом боевике «Матрица» главный герой Нео (Киану Ривз) переживает дежавю, а его возлюбленная Тринити (Керри-Энн Мосс) объясняет, что такое случается, когда происходит «сбой в матрице» — так часть настоящей реальности просачивается в симулированную.

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