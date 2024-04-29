Психолог рассказала, как можно развить в себе харизму

Собеседница издания отметила, что, по её мнению, харизма — это совокупность определенных характеристик, подкрепленных индивидуальностью и особенностями личности человека.

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«Харизма является важной составляющей лидера. Некоторые ученые предполагают, что с харизмой нужно родиться, другие — что харизму можно развивать», — добавила психолог.

Лазуткина уверена, что умение влиять на людей, убеждать, вести за собой — важный навык для продвижения своей деятельности и для внедрения идей в общество. В настоящее время заполучить внимание человека сложно из-за огромного количества информации, льющейся потоком из мессенджеров. И индивидуальность, что-то запоминающееся именно в конкретном человеке, его умение подать информацию и внести вклад в развитие, может быть замечено благодаря харизме.

«Развитие харизмы невозможно без умения слышать людей — что их тревожит, в чем им нужно помочь. Эмоциональная включенность при взаимодействии дает свои плоды: такой человек тоже будет услышан, а значит, он сможет влиять на ход событий», — говорит психолог.

Ксения Лазуткина отметила, что есть вещи, которые мешают развитию харизмы. Во-первых, это неумение налаживать контакт с людьми. Во-вторых, это эгоцентризм, когда личность думает только о себе и своих идеях, а что хотели бы остальные — это маловажно. Наконец, развитию харизмы мешает неуверенность в себе. Обычно это многофакторная проблема, здесь важно постепенно работать над её устранением.