Как сразить всех своей харизмой? Советы психолога

Лидерские качества важны не только для тех, кто любит поруководить. Хотя, конечно, приятно собрать вокруг себя единомышленников, которые готовы свернуть горы вместе с вами. Некоторые учёные считают харизму врождённым качеством. Другие уверены, что её можно развить с нуля. Вот несколько советов, которые помогут «прокачать» свою харизму.

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Что такое харизма

Харизма — это совокупность определённых характеристик, которые подкреплены индивидуальностью и особенностями личности человека, сказала RuNews24.ru преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Ксения Лазуткина.

Харизма позволяет разглядеть в человеке его индивидуальность, умение подавать информацию, отметила она. Особенно важно это качество сейчас, когда заполучить чьё-то внимание сложно из-за обилия информации вокруг.

Как развить харизму: практические советы

Харизма у каждого человека проявляется по-своему. Но есть общие рекомендации, как её подчеркнуть: - учиться слышать людей, понимать их тревоги и потребности, быть эмоционально включённым в то, что говорит собеседник; - окружать себя людьми, которые многого добились в жизни и вдохновляют вас; - работать над собой: развивать коммуникабельность, уверенность в себе и своих целях.

Что мешает развивать харизму

Развить харизму будет сложно, если у вас есть эти качества: - неумение ладить с людьми; - эгоцентризм; - неуверенность в себе.

Почему первое впечатление бывает обманчивым

Когда мы впервые видим человека, включается эффект ореола. Это психологическое явление, когда впечатление о ком-то искажается из-за одной характеристики или качества, которое мы считаем особенно значимым или привлекательным.

Например, если мы видим красивого человека или слышим его приятный голос, мы можем посчитать, что он также добрый и талантливый, объяснил клинический психолог Денис Долгов.

У этого эффекта есть большой недостаток — основываясь на первом впечатлении, мы можем недооценить или, наоборот, переоценить другие аспекты личности. Полезный совет: не делайте поспешных выводов о людях, пока не узнаете их поближе.