Как заснуть, когда вокруг шумно и светло

Многие спят плохо: у кого-то проблемы с засыпанием, другой не может выспаться из-за шума, а третий — из-за духоты. Причины могут быть разные, но здоровый и крепкий сон нужен абсолютно всем. Поэтому важно правильно подготовиться ко сну и выработать привычки, которые помогут сделать сон качественнее.

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Подготовка ко сну

По словам психолога Юлии Кузнецовой, проблемы со сном могут возникнуть даже из-за незначительных раздражающих факторов. Поэтому подготовку ко сну нужно начинать заранее, рассказала она «Доктору Питеру». За пару-тройку часов нужно:

отказаться от физической и интеллектуальной нагрузки;

не есть ничего жирного и сладкого;

не курить;

не пить спиртное и кофе;

отказаться от гаджетов.

Благодаря этим правилам организм быстрее переварит события дня и расслабится, уточнила она. Помочь с расслаблением может также тёплая ванная с пеной или маслами либо техники мышечной релаксации. Последнее предполагает, что вы лежите в постели и поочерёдно сосредотачиваете внимание на мышцах тела с головы до ног.

Аксессуары для сна

Психолог Наталья Кузина в разговоре с изданием посоветовала не игнорировать беруши и маски для сна. Первые пригодятся не только, когда у соседей вечеринка, но и во время перелётов или поездок на машине. Маска отлично блокирует свет и формирует условную реакцию в мозге — пора спать.

Для комфортного сна Кузина посоветовала тем, кто любит спать на боку, класть подушку между коленями.

Дыхание и белый шум

По словам клинического психолога Альбины Собиной, для засыпания может помочь белый шум. Он перекрывает неравномерные и раздражающие звуки извне. Есть ещё коричневый шум — по частоте он сравним с дождём, громом или водопадом. Он помогает успокоиться или прийти в себя после ссоры.

Также специалист рекомендовала придумать себе ритуалы сна и соблюдать их: умываться тёплой водой, спать под определённом одеялом, в любимой пижаме или без неё. Такие традиции помогут создать ассоциации в мозге, что время спать.

Кроме того, полезно пользоваться дыхательными техниками. Одна из самых популярных — «4−7−8». На четыре счёта вы вдыхаете, на семь — задерживаете дыхание, и на восемь — выдыхаете. При выполнении упражнения дышать нужно животом, уточнила эксперт.

Ещё больше техник для быстрого засыпания «Секрет» перечислил в этом материале.