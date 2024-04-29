Как наличие детей связано с одиночеством

Не стоит считать себя плохой мамой, если вы вдруг осознали, что с рождением малыша стали одиночкой. По крайней мере ваша ситуация не уникальна, а значит, вы сможете найти единомышленниц как минимум среди товарищей по несчастью. Согласно опросу National research, проведенному в США, статус родителя (грудничка — в особенности) может привести к изоляции. В исследовании приняли участие более 1000 человек.

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Оказалось, что 66% опрошенных, у которых есть дети, чувствовали себя измотанными своими обязанностями и изолированными от общества. Причины были названы самые разные — от ведения хозяйства до необходимости регулярно помогать с домашними заданиями. К слову, 38% респондентов заявили, что у них нет никого, кто мог бы поддержать их в выполнении родительских обязанностей, а 79% выразили заинтересованность в общении с другими родителями вне работы и дома.