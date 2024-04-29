Мужчины реже женщин хотят быть единственным представителем своего пола в коллективе

Быть единственным представителем своего пола в коллективе хотел бы лишь каждый пятый россиянин. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Быть единственной женщиной в сугубо мужском коллективе мечтают 22% россиянок.

«Мужчины конкретны и чаще методично выполняют свою работу в установленный срок, держат слово, более компетентны, меньше интриг в коллективе»; «У них другое отношение к работе и они меньше расположены к общению. Разговоры во время работы мешают», — комментируют женщины. Впрочем, каждая вторая против идеи работать в окружении одних мужчин: «Интереснее работать в смешанном коллективе»; «А поговорить за жизнь с кем тогда».

Мужчины реже женщин мечтают о том, чтобы быть единственным представителем своего пола на работе (19% опрошенных):

«Прелестно оказаться в центре внимания женщин!»; «Люблю женщин»; «Только 8 Марта я в отпуске!». 6 из 10 против: «Я домостроевец. Женщины годны варить борщи и воспитывать детей».

Быть единственным представителем своего пола в коллективе чаще хотят незамужние женщины и холостые мужчины. Больше всего подобная идея нравится женщинам 35-44 лет и мужчинам до 34 лет.