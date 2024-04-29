Как реагировать на увлечение мужа фильмами для взрослых

Многие женщины, обнаружив, что муж смотрит порно фильмы, остро на это реагируют. Об этом рассказала «Газете.Ru» Ирина Крашкина, врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

«Женщины, неприемлющие увлечение мужа, могут воспринимать просмотр порно как измену, а супруга — как извращенца. У партнерши даже может развиться уверенность в том, что она недостаточно хороша как любовница и спутник жизни», — объяснила психотерапевт.

Однако она отметила, что сам по себе просмотр видео для взрослых на отношения не влияет, а вот причины, по которым он это делает, — могут.

По словам Крашкиной, для того, чтобы их выяснить, супругам потребуется доверительный разговор.

«Для доверительного диалога лучше выбрать время, когда оба партнера расслаблены. Обстановка должна быть располагающей. Женщина должна рассказать о своих чувствах, и выслушать мнение мужчины. Возможно, именно во время этой беседы он раскроется и признается, чем его так привлекают порно-фильмы. При этом ни одна из сторон не должна переходить на личности, обвинять или оскорблять», — сказала она.

Психотерапевт пояснила, что во время беседы с супругом следует обсудить, какую потребность он удовлетворяет просмотром подобных фильмов.

«В большинстве случаев в подобных ситуациях мужчины признаются, что ищут новых ощущений в сексуальной жизни. В таком случае полезным будет экспериментировать вместе, а помощь придут доверие, фантазии и гаджеты из секс-шопа», — отметила эксперт.

Она также посоветовала договориться о совместном просмотре порнофильмов.

«Но при этом ни одна из сторон не должна приносить себя в жертву. Если подобное неприемлемо, нужно мягко, но твердо заявить об этом», — заключила Крашкина.

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