Просмотр соцсетей оказался вреден для отношений пар

Параллельный скроллинг соцсетей перед сном вредит отношениям, выяснили психологи. Специалисты рекомендуют уделять хоты бы час перед сном живому общению с партнером, пишет журналист LADbible Джошуа Нэйр.

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Автор отметил, что в отношениях есть множество факторов, которые необходимо учитывать, чтобы они работали в долгосрочной перспективе. Однако есть распространенная привычка перед сном, которая может отправить «в раннюю могилу».

Многие пары, с которыми я работаю, жалуются, что их партнер постоянно разговаривает по телефону, отвлекается и трудно привлечь его внимание, — приводит автор публикации комментарий семейного терапевта из Нью-Йорка Трейси Росс.

Такой феномен встречается чаще, чем можно представить. В 2017 году исследование Университета Бэйлора показало, что 70% респондентов жалуются, как их телефоны «иногда», «часто», «очень часто» или «все время» мешают общению с партнерами.

Женщинам ранее рассказали, как распознать в мужчине садиста. Сексолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru отметила, что такие люди могут пытаться ограничивать свободу или контролировать все передвижения.