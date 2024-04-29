Психолог дала совет, как полюбить себя и свою внешность

Почему всё время кажется, что вы хуже других? Разбираемся вместе с экспертом.

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Одной из самых токсичных установок многих женщин является формулировка: «Я недостаточно хороша». По сути, речь про убеждение — «Я недостойна быть любимой». Это синонимичные установки.

«Некоторые женщины безжалостно критикуют себя, полагая, что не имеют права на счастье с имеющимися внешними данными, но ведь истинные корни проблемы нужно искать вовсе не в отсутствии модельных параметров… Дело в более глубинных вещах. Откуда берутся подобные установки и как наконец-то себя полюбить?» Ольга Романив, психолог

Откуда нелюбовь к себе?

Причинами женской неуверенности в себе могут становиться различные факторы: предательство близкого человека, негативный опыт отношений, навешивание ярлыков общества.

Однако главным моментом является, конечно же, поведение родителей. Большинство токсичных и травмирующих установок закладывается в детстве. Именно родители объясняют ребёнку простые вещи, дают ответы на кучу вопросов, включая и такой: «А я хороший или плохой?»

Если девочка подвергается критике, необязательно касающейся напрямую внешности, то в её голове формируется определённое видение себя. Когда мама с папой по разным причинам не дают ей нужное количество внимания и заботы, она может вырасти с чётким убеждением: «Раз я недостойна родительской любви, то от окружающих её точно ждать не стоит».

Таким образом, установка «Я недостойна чего-либо» — это проблема нехватки любви к себе, обесценивание собственной значимости, своих возможностей и, конечно, внешности. Особенно если девочка часто слышала от матери критику подобного характера. Она вырастает, становится женщиной, но комплексы и токсичные установки никуда не деваются.

Как полюбить себя?

Легко сказать: «Просто полюбите себя, и всё встанет на свои места». Но как это сделать? В большинстве случаев фразы вроде «Я самая обаятельная и привлекательная» оказывается недостаточно для того, чтобы посмотреть на себя другими глазами. Как же избавиться от установки: «Я недостойна любви и счастья?»

Для начала признайте проблему, ведь, когда мы не видим определённые негативные факторы, их невозможно проработать.

Теперь дайте себе обещание, что перестанете сравнивать собственную внешность с идеалами, представления о которых сидят в вашей голове. Осознайте, что вы уникальны.

Далее будет полезно обратить внимание на следующие рекомендации.

1. Заботьтесь о своём теле

Учитесь любить своё тело. Холить, лелеять его, баловать уходом. Можно устраивать себе дни красоты. Пусть они будут посвящены исключительно заботе о теле. Поход в спа, массаж, полный релакс. Всё это можно проводить наедине с собой или в компании подруг.

Заботясь о собственном теле, со временем вы полюбите его, потому что будете эмоционально включены.

2. Держите себя в форме

Если вас волнуют какие-то недостатки, которые можно изменить (например, стать стройнее, укрепить мышцы), начните работать над собой. Танцы, пешие прогулки, йога, пилатес – выбирайте любой доступный способ обрести тело своей мечты.

Вместе с движением и стремлением к чему-то лучшему вы обретёте уверенность, которой так не хватало, встретите единомышленников на своём пути и наверняка осознаете, что всегда были прекрасны и достойны счастья. Придёт понимание, что большинство наших проблем — только в голове.

Важно, чтобы не было изнуряющих диет и изматывающего спорта. Всё должно делаться бережно. Потому что так лучше для вашего организма, а не по причине того, что стройность — это тренд. Кстати, при таком подходе похудеть получится намного быстрее.

3. Измените стиль

Поскольку «встречают по одёжке», вам не помешает продумать и изменить свой стиль: причёску, макияж и, возможно, привычный аутфит. Зачастую удачный новый образ придаёт нам уверенности и позволяет чувствовать себя в психологическом плане более комфортно. Не бойтесь экспериментировать и примерять на себя различные луки.

4. Обуздайте своё воображение

Симпатичный мужчина в ближайшем кафетерии так и не подошёл к вам познакомиться? Прохожий на улице наступил на ногу и нахамил? Запомните, подобные мелочи жизни никак не связаны конкретно с вами. На то, что ситуация обернулась не так, как хотелось бы лично нам, влияет масса причин.

Красавец в кафе может быть женатым. У незнакомого человека на улице оказалось просто плохое настроение. Не надо фантазировать и выдумывать поводы лишний раз напомнить себе о том, что вы недостойны любви. Подобные предположения лишены логики и не имеют никакого практического подтверждения.

Каждый раз, когда накрывают негативные мысли, записывайте их в специальный блокнот. Через неделю откройте его — и вы удивитесь, как часто думаете о себе в негативном ключе. Теперь переходите к следующему пункту.

5. Записывайте комплименты

Заведите тетрадь для комплиментов. Туда нужно будет записывать не только ту обратную связь, которую вы получаете от других людей, но и собственные оценки личных преимуществ. Ежедневно делайте себе три комплимента и фиксируйте их на бумаге.

Например: «Сделала стильный макияж», «Приобрела модное платье», «Смогла сбросить два килограмма всего за неделю» и так далее. Когда вас одолевает грусть, обязательно заглядывайте в свой позитивный блокнот, чтобы поднять себе настроение.

И последнее — люди видят нас такими, какими мы себя считаем. Если, подойдя к зеркалу, вы улыбаетесь привлекательной и уверенной в себе женщине, которая однозначно заслуживает любви, заботы и внимания, не сомневайтесь, что окружающие видят аналогичную картинку. Научитесь искренне радоваться своему отражению, и проблема с тем, что вы чего-то недостойны, обязательно уйдёт.