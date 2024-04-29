Названы лучшие способы расстаться с женатым мужчиной

Принимать решение об окончании отношений с женатым мужчиной нужно осознанно, рассказал семейный психолог Сергей Бессонов. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что лучше всего обдумать ситуацию и решиться на перемены можно во время путешествия.

Устройте себе отпуск, поездку. Даже если это будет недолгое путешествие, оно принесет перемены. Смена обстановки, как правило, положительно влияет на восстановление душевного баланса. Связь с несвободным мужчиной может повлечь за собой массу проблем с душевным состоянием и стоит во главе разрушения самооценки. Прежде чем начать встречи с женатым человеком, много раз подумайте, а стоит ли тратить жизнь на вечное ожидание и тайные свидания? — сказал собеседник.

Бессонов также посоветовал обсудить решение с мужчиной и после разговора прислушаться к своим эмоциям, попытаться их понять. Также, отметил эксперт, нельзя замыкаться в себе, необходимо поддерживать общение с друзьями и близкими, найти новое хобби и сохранять активность на работе. По словам специалиста, еще нужно дать время, чтобы восстановить эмоциональное равновесие. Кроме того, пережить болезненные отношения может помочь профессиональный психолог.

Обратитесь к профессиональному психологу. Проработать состояние после расставания будет проще со специалистом. Не жалейте на себя времени и денег. Это необходимые инвестиции на пути к гармонии с собой, — резюмировал Бессонов.

Ранее журналист LADbible Джошуа Нэйр со ссылкой на психологов сообщил, что параллельный скроллинг соцсетей перед сном вредит отношениям. Специалисты рекомендуют уделять хоты бы час перед сном живому общению с партнером.