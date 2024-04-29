$91.78-0.2398.03-0.69
Почта

Названы лучшие способы расстаться с женатым мужчиной

Принимать решение об окончании отношений с женатым мужчиной нужно осознанно, рассказал семейный психолог Сергей Бессонов. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что лучше всего обдумать ситуацию и решиться на перемены можно во время путешествия.

Названы лучшие способы расстаться с женатым мужчиной
© globallookpress.com
Устройте себе отпуск, поездку. Даже если это будет недолгое путешествие, оно принесет перемены. Смена обстановки, как правило, положительно влияет на восстановление душевного баланса. Связь с несвободным мужчиной может повлечь за собой массу проблем с душевным состоянием и стоит во главе разрушения самооценки. Прежде чем начать встречи с женатым человеком, много раз подумайте, а стоит ли тратить жизнь на вечное ожидание и тайные свидания? — сказал собеседник.

Бессонов также посоветовал обсудить решение с мужчиной и после разговора прислушаться к своим эмоциям, попытаться их понять. Также, отметил эксперт, нельзя замыкаться в себе, необходимо поддерживать общение с друзьями и близкими, найти новое хобби и сохранять активность на работе. По словам специалиста, еще нужно дать время, чтобы восстановить эмоциональное равновесие. Кроме того, пережить болезненные отношения может помочь профессиональный психолог.

Обратитесь к профессиональному психологу. Проработать состояние после расставания будет проще со специалистом. Не жалейте на себя времени и денег. Это необходимые инвестиции на пути к гармонии с собой, — резюмировал Бессонов.

Ранее журналист LADbible Джошуа Нэйр со ссылкой на психологов сообщил, что параллельный скроллинг соцсетей перед сном вредит отношениям. Специалисты рекомендуют уделять хоты бы час перед сном живому общению с партнером.