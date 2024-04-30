Как время в соцсетях перед сном может разрушить отношения

У многих людей есть привычка сидеть в социальных сетях перед сном. Для пар это может стать проблемой, потому что, находясь в одной кровати, каждый прогружен в свое инфополе.

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Такое времяпрепровождение получило название «параллельная прокрутка», оно носит массовый характер. Согласно исследованию Университета Бэйлора, проведенному в 2017 году, около 70% участников опроса признались, что телефоны в той или иной степени мешают их общению с партнером.

Семейный терапевт из Нью-Йорка Трейси Росс уверена, что многие пары считают телефон нежелательной третьей стороной в отношениях. Она признает, что людям нужно расслабиться в конце дня, но такой досуг наносит вред отношениям, потому что энергия и внимание направлены не на партнера. Люди не обмениваются опытом, чувствами и тревогами, между ними вырастает стена, снижается привязанность.

Тренер по взаимоотношениям Фабиола Вонг предлагает ежедневно выделять некоторое время, когда пара проводит время друг с другом, отложив телефоны. Также она считает, что нужно прислушаться к своим чувствам и проверить, не является ли время в телефоне попыткой избежать контакта с партнером. Еще одной из причин погружения в телефоны у пар является попытка уйти от важных разговоров.

Эксперты предлагают компромисс – смотреть контент в одном гаджете вместе. Это позволит вовлечься в интересы друг друга и найти точки соприкосновения в мемах и видеороликах, говорится на портале LADbible.

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