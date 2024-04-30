Названы психологические ловушки, которые мешают карьерному росту

На самом деле все знают, что нужно предпринять на своем рабочем месте, чтобы постепенно расти по карьерной лестнице. Об этом написано невероятное количество книг и статей, снято бесконечное множество интервью и создано немало тренингов. Но почему-то только единицы могут следовать какой-то внешней инструкции, чтобы к этому прийти. Почему так? Возможно, есть процессы, которые не так очевидны, как многие привыкли считать? Именно поэтому так важно уметь смотреть глубже на всё, что происходит в жизни, говорит практикующий психолог, схематерапевт Людмила Шульга. В беседе с "Российской газетой" она перечислила несколько неосознанных сценариев, на которые стоит обратить внимание, если ваше продвижение по карьерной лестнице застопорилось.

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Я этого не достоин (-на)

При всем большом и искреннем желании расти по карьерной лестнице, с наличием этого сценария какой-то частью себя человек будет считать, что на самом деле это не для него, говорит психолог.

"Он будет убеждать себя, что это для кого-то более умного или более сообразительного, может быть, даже более удачливого - здесь можно подставить свой вариант. Но точно не для него. Даже мечтая о том, что всё получится, зная конкретные шаги, которые нужно предпринять для того, чтобы случилось повышение, в какой-то момент что-то внутри будет возвращать его к мысли, что это невозможно", - объясняет Шульга.

Чаще всего и в близком окружении будет транслироваться подобные послания. "Не жили богато, нечего и начинать", "просто они родились под счастливой звездой", "сейчас неподходящее время" - всё это будет вызывать внутреннее согласие человека, подтверждающее, что прямо сейчас, такой, какой(-ая) он есть, прийти к чему-то большему и лучшему в своей жизни не сможет.

Начальник большой, а я маленький (-я)

Пожалуй, именно наличие этого сценария внутри будет вызывать самый большой калейдоскоп чувств, отмечает психолог. Неосознанное стремление быть самым лучшим сотрудником в глазах руководителя постоянно будет сталкиваться с внешними обстоятельствами, где, по сути, это сделать невозможно хотя бы даже потому, что контекст профессиональной деятельности не подразумевает таких взаимоотношений.

"Постоянное желание заслужить похвалу будет конфликтовать с ощущением, что "меня не замечают", "не видят моих талантов", "не оценивают по достоинству". Именно на эту и будет уходить самое большое количество энергии, которое как раз можно было бы направить на карьерный рост. Но именно переживания себя маленького рядом с "большим и взрослым" начальником делает практически невозможным диалог через модель "взрослый-взрослый", а значит, и повышение или прибавку к зарплате можно не ждать, увы", - предупреждает Шульга.

Страх ответственности. "Я не справлюсь"

При карьерном росте и всех очевидных бонусах этого процесса, конечно, существует и другая сторона - рост ответственности.

"Именно здесь и будет достаточно большое количество неосознанного сопротивления", - констатирует психолог.

Для каждого эта ответственность, которая не сильно по душе, будет своя. И точка самого сопротивления так же очень индивидуальна. Например, кто-то фантазирует, что придется чаще задерживаться на работе, а кому-то кажется, что испортятся отношения с коллегами.

"Может быть много вариантов, которые останавливают человека, но важно понимать, что это не отдельные процессы, которые сами по себе происходят. Действуя из роли "Я взрослый", мы способны организовать свою жизнь максимально комфортно, независимо от того, на какой должности находимся. Очень часто происходит так, что все факторы, которые останавливают нас от того, чтобы предпринимать ключевые шаги для карьерного роста, так и остаются только лишь пугающей фантазией", - рассуждает Шульга.

Страх проявляться. Я недостаточен (-на)

"Сиди и не высовывайся!", "Тебя не спрашивали!", "Тебе слова не давали!", "Я-последняя буква в алфавите!" - именно с такими посланиями от значимых взрослых когда-то в детстве сталкивался человек, которому сейчас максимально сложно заявлять о себе и своих желаниях.

"Конечно, всё это продолжает существовать глубоко внутри даже, если детство давно закончилось. Самое болезненное, что здесь проживается, это глубокая убежденность в том, что он какой-то никчемный и у него действительно нет права проявлять свои способности, таланты, желания и даже чувства и, конечно, практически невозможно заявить о себе в профессиональной сфере", - говорит психолог.

Шульга объяснила, что очень часто за чувством боязни проявляться на самом деле стоит чувство страха снова провалиться во все эти эмоции, которые невероятно ранят.

Спросите себя, чей голос внутри продолжает твердить вам, что с вами что-то не в порядке? И как давно вы поверили ему?

Хроническое чувство долга. Я должен (-на)

По мнению Шульги, это максимально неочевидный сценарий, даже для многих специалистов, требующий для своего обнаружения целую комбинацию факторов. Однако, если его осознать, можно очень многие процессы развернуть иначе. Ведь, пока мы что-то не осознаем, это управляет нами, а после осознания мы сами можем начать этим управлять.

"Чувство долга, которое человек переживает при наличие этого неосознанного сценария, называется "хроническим" потому, что с этим чувством происходит постоянное столкновение во всех сферах жизни", - констатирует Шульга.

Как же связано чувство долга и карьерный рост?

Очевидно, что от карьерного роста все ожидают и увеличения дохода в том числе. В целом, у большинства именно это и является основным мотиватором.

Но не всё так просто именно с этим желанием, говорит психолог. Ведь часто бывает так, что от человека кто-то из родных ждет, например, финансовой помощи. Или же внутри семейной системы так устроено, что априори эта "помощь" присутствует годами.

Слово "помощь" при этом берется в кавычки по той причине, что на самом деле на другой стороне вполне могут справиться и без этого, не всегда это вопрос нужды, рассуждает Шульга. Но если внутри семейных отношениях присутствуют такая модель поведения, когда годами кто-то содержит даже не одного, а даже нескольких членов семьи, тогда очевидно, к чему приведет желаемое увеличение дохода - к тому, что еще больше придется отдавать. И это сложно переносимое ощущение "Я должен (-на)!" не оставит человеку выбора.

"Для той части внутри человека, которая на самом деле не хочет это делать и имеет полное на это право, лучшим вариантом будет просто не увеличивать доход, а значит не расти по карьерной лестнице. "Нет денег, нет проблем" - примерно так", - объяснила психолог.

Чтобы продиагностировать, если ли у вас этот сценарий, стоит задать себе вопрос: что именно я буду должен и кому, когда стану больше зарабатывать и /или занимать более высокую должность? Ответ поможет вам понять, в чем кроется проблема.