Врач объяснил, почему расхламление полезно для здоровья

По словам специалистов, беспорядок может подавлять творческие способности, портить настроение, снижать продуктивность и уровень энергии, мешать концентрации и принятию решений. Хаос в помещении может иметь и более серьезные последствия для психики — такие как ухудшение памяти, расстройства пищевого поведения, проблемы с общением и неконтролируемая импульсивность.

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«Когда побеждает беспорядок, психическое здоровье проигрывает», — приводит слова семейного психотерапевта Фейт Коулман портал StudyFinds.

Эксперт отметила, что хотя беспорядок может показаться незначительной проблемой, в среднем он крадет около 5% вашего времени — и это только то, что уходит на поиск нужных вещей. Кроме того, исследования показали, что пространство, где человек живет, является его «психологическим домом», то есть продолжением его идентичности, с которым возникает эмоциональная связь. В общем, для очищения разума не лишним будет избавиться от всякого хлама в квартире.