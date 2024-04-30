Как сохранить продуктивность в двухдневную рабочую неделю

Во время долгих выходных даже думать не хочется о работе, но она всё равно нагрянет — как от неё ни беги. Из плюсов — ближайшая рабочая неделя всего двухдневная. Из минусов — непонятно, как себя собрать в кучу и хоть что-то сделать за эти два дня.

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Поэтому специалистка рассказала о нескольких лайфхаках.

Как работать эффективно

Клинический психолог Дарья Яушева рассказала, что делать во время сокращённой рабочей недели, когда дел накопилось очень много, а ни времени, ни ресурсов их разгребать нет.

1. Выделить приоритеты. Из миллиона дел стоит выбрать 3−5 самых важных и сосредоточиться на них. Повезёт, если они будут приятными.

2. Снизить требования. Важно помнить, что никто не способен успеть всё за ограниченный срок, поэтому и с себя спрашивать по полной не нужно. Иначе останется только тревога.

3. Думать о запланированном отдыхе. Так можно мотивировать себя — мол, вот сейчас поработаю, а потом уж отдохну.

4. Делать паузы. Работать стоит короткими фазами как по методу «Помодоро», когда нужно 25 минут посвятить делу, а 5 — отдыху, сообщило РИА «Новости».

Как правильно отдыхать

Ранее специалист Минздрава Дроздова рассказывала, как правильно отдыхать в длинные выходные. Подробнее с лайфхаками можно ознакомиться здесь.

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