Психолог назвала нестандартный способ повысить самооценку

Повысить самооценку поможет обновление гардероба, считает доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина. В беседе с NEWS.ru психолог отметила, что при смене стиля окружающие начинают воспринимать людей по-другому.

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Менять гардероб надо как можно чаще. Мы должны нравиться себе. Это важно и для гармоничной жизни. Когда мы пробуем новый стиль, у нас не просто поднимается настроение и улучшается самооценка — нас начинают по-другому воспринимать окружающие. Начало нового сезона ассоциируется с началом новой маленькой жизни, в которую хорошо вступать с обновками в гардеробе. Необязательно менять весь гардероб. Можно разбавить его аксессуарами и базовыми вещами, — подчеркнула специалист.

Собеседница добавила, что чувствовать себя красиво одетыми важно, особенно женщинам, так как именно стильный внешний образ дает чувство уверенности в себе, хотя это относится и ко многим мужчинам. При этом во всем нужна мера, чтобы желание красиво и модно выглядеть не переросло в психологическую зависимость — шопоголизм, отметила Полина.

Полезно время от времени задавать себе вопрос: «Почему я ношу то, что ношу?» Как стиль вашей одежды определяет ваше поведение и настроение? Вы одеваетесь эмоционально, следуете моде или ситуационным кодам? А может, вы человек с комплексом повторяющегося гардероба или страдаете модным несоответствием? Если ваш стиль отрицательно влияет на ваше эмоциональное благополучие, значит, настало время что-то менять в гардеробе, — резюмировала психолог.

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