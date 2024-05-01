Четыре неочевидных вопроса, которые нужно задать до свадьбы партнеру

Психолог Уоррен: до свадьбы стоит спросить мнение партнёра об изменах. Обычно, когда дело доходит до брака, каждый в паре уверен, что нашёл идеального человека и проживёт с ним до конца жизни. Но получается так не всегда, и чтобы повысить шансы крепкого и гармоничного союза на долгие годы, лучше задать партнёру 4 важных вопроса. О них и рассказала специалистка.

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Обычно, когда дело доходит до брака, каждый в паре уверен, что нашёл идеального человека и проживёт с ним до конца жизни. Но получается так не всегда, и чтобы повысить шансы крепкого и гармоничного союза на долгие годы, лучше задать партнёру 4 важных вопроса. О них и рассказала специалистка.

Как укрепить отношения

По словам доктора философии, психолога и члена Американского совета по профессиональной психологии Кортни Уоррен, есть 4 важных вопроса, которые нужно задать своему партнёру до того, как пойти с ним к алтарю. Так можно выяснить все подводные камни заранее, укрепить будущий союз и снизить риск развода.

Как ты относишься к брачному контракту? Вопрос неприятный и подразумевает, что «долго и счастливо» будет не очень долгим и в итоге несчастливым. Однако обсуждение вопроса поможет увидеть чётче цели на будущее, способы урегулирования финансовых вопросов и прочее. Что для тебя считается изменой? Стоит заранее обсудить, что может в будущем вызвать проблемы — переписка с другими людьми, просмотр порно или что-то ещё. Это поможет установить личные границы и в дальнейшем избежать обвинений. Что правдивого и конкретного можешь сказать в клятвах? Клятва «Пока смерть не разлучит нас» звучит красиво, но неправдоподобно. Лучше заранее обсудить, что вы сможете пообещать партнёру, и выбрать что-то реальное — так можно будет соблюдать клятвы. Например, не избегать разговоров о проблемах, а сразу обсуждать то, что не нравится и не ждать эффекта снежного кома. Есть ли что-то, о чём ты боишься мне рассказать? Лучше заранее признаться во всех тёмных секретах из прошлого, чтобы в дальнейшем они не оказались неприятным сюрпризом и поводом для развода, сообщило Psychology Today.

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