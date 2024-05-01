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Как понять, что вы успешный руководитель? Психолог назвала главные качества

Психолог Гринвальд: успешные люди рассчитывают на себя, а не полагаются на удачу. Стать таким — большой труд, а не стечение обстоятельств. Важно развить позитивные схемы поведения и мышления, правильные установки, здоровые привычки и лидерские качества. Что выделяет успешных руководителей, «Доктору Питеру» рассказала магистр психологических наук, психотерапевт, психолог-консультант Марина Гринвальд.

Психолог назвала главные качества успешного руководителя
© Секрет Фирмы

Стать таким — большой труд, а не стечение обстоятельств. Важно развить позитивные схемы поведения и мышления, правильные установки, здоровые привычки и лидерские качества. Что выделяет успешных руководителей, «Доктору Питеру» рассказала магистр психологических наук, психотерапевт, психолог-консультант Марина Гринвальд.

Качества успешного руководителя

Начать стоит с того, что в принципе свойственно успешным людям. Это:

  • Долгосрочное и стратегическое мышление;
  • Умение прогнозировать и расставлять приоритеты;
  • Трудолюбие и усердность;
  • Способность балансировать между импровизацией и планированием;
  • Понимание и конкретизация своих желаний;
  • Способность сотрудничать;
  • Умение делать выбор;
  • Целеполагание.

По мнению Гринвальд, успех напрямую связан с потенциалом и возможностью его реализовать у каждого отдельно взятого человека.

Большую часть успешных руководителей выделяет такой набор особенностей:

  • Правильные привычки, здоровые установки, позитивное мышление;
  • Умение поддерживать отношения и завязывать новые знакомства;
  • Мотивированность, решительность;
  • Умение брать паузу, но не сдаваться;
  • Высокая внутренняя организованность;
  • Уважительное отношение к времени.

Абьюз на работе

Далеко не всем сотрудникам везёт с начальством. Нередко на рабочем месте происходит не что иное, как трудовой абьюз. Вот его признаки:

  • Руководитель манипулирует;
  • Переработки поощряют;
  • Угрожают увольнением;
  • Звонят в нерабочее время.

Причём эмоциональное насилие на рабочем месте порой воспринимается как вариант нормы и должное поведение, рассказала психолог Вита Хлебнова. Человек может даже и не подозревать, что отношения с начальником могут выстраиваться по-другому.

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