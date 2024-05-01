Психолог назвала главные качества успешного руководителя

Как понять, что вы успешный руководитель? Психолог назвала главные качества
Психолог Гринвальд: успешные люди рассчитывают на себя, а не полагаются на удачу. Стать таким — большой труд, а не стечение обстоятельств. Важно развить позитивные схемы поведения и мышления, правильные установки, здоровые привычки и лидерские качества. Что выделяет успешных руководителей, «Доктору Питеру» рассказала магистр психологических наук, психотерапевт, психолог-консультант Марина Гринвальд.
Стать таким — большой труд, а не стечение обстоятельств. Важно развить позитивные схемы поведения и мышления, правильные установки, здоровые привычки и лидерские качества. Что выделяет успешных руководителей, «Доктору Питеру» рассказала магистр психологических наук, психотерапевт, психолог-консультант Марина Гринвальд.
Качества успешного руководителя
Начать стоит с того, что в принципе свойственно успешным людям. Это:
- Долгосрочное и стратегическое мышление;
- Умение прогнозировать и расставлять приоритеты;
- Трудолюбие и усердность;
- Способность балансировать между импровизацией и планированием;
- Понимание и конкретизация своих желаний;
- Способность сотрудничать;
- Умение делать выбор;
- Целеполагание.
По мнению Гринвальд, успех напрямую связан с потенциалом и возможностью его реализовать у каждого отдельно взятого человека.
Большую часть успешных руководителей выделяет такой набор особенностей:
- Правильные привычки, здоровые установки, позитивное мышление;
- Умение поддерживать отношения и завязывать новые знакомства;
- Мотивированность, решительность;
- Умение брать паузу, но не сдаваться;
- Высокая внутренняя организованность;
- Уважительное отношение к времени.
Абьюз на работе
Далеко не всем сотрудникам везёт с начальством. Нередко на рабочем месте происходит не что иное, как трудовой абьюз. Вот его признаки:
- Руководитель манипулирует;
- Переработки поощряют;
- Угрожают увольнением;
- Звонят в нерабочее время.
Причём эмоциональное насилие на рабочем месте порой воспринимается как вариант нормы и должное поведение, рассказала психолог Вита Хлебнова. Человек может даже и не подозревать, что отношения с начальником могут выстраиваться по-другому.