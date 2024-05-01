Психолог назвала главные качества успешного руководителя

Психолог Гринвальд: успешные люди рассчитывают на себя, а не полагаются на удачу. Стать таким — большой труд, а не стечение обстоятельств. Важно развить позитивные схемы поведения и мышления, правильные установки, здоровые привычки и лидерские качества. Что выделяет успешных руководителей, «Доктору Питеру» рассказала магистр психологических наук, психотерапевт, психолог-консультант Марина Гринвальд.

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Стать таким — большой труд, а не стечение обстоятельств. Важно развить позитивные схемы поведения и мышления, правильные установки, здоровые привычки и лидерские качества. Что выделяет успешных руководителей, «Доктору Питеру» рассказала магистр психологических наук, психотерапевт, психолог-консультант Марина Гринвальд.

Качества успешного руководителя

Начать стоит с того, что в принципе свойственно успешным людям. Это:

Долгосрочное и стратегическое мышление;

Умение прогнозировать и расставлять приоритеты;

Трудолюбие и усердность;

Способность балансировать между импровизацией и планированием;

Понимание и конкретизация своих желаний;

Способность сотрудничать;

Умение делать выбор;

Целеполагание.

По мнению Гринвальд, успех напрямую связан с потенциалом и возможностью его реализовать у каждого отдельно взятого человека.

Большую часть успешных руководителей выделяет такой набор особенностей:

Правильные привычки, здоровые установки, позитивное мышление;

Умение поддерживать отношения и завязывать новые знакомства;

Мотивированность, решительность;

Умение брать паузу, но не сдаваться;

Высокая внутренняя организованность;

Уважительное отношение к времени.

Абьюз на работе

Далеко не всем сотрудникам везёт с начальством. Нередко на рабочем месте происходит не что иное, как трудовой абьюз. Вот его признаки:

Руководитель манипулирует;

Переработки поощряют;

Угрожают увольнением;

Звонят в нерабочее время.

Причём эмоциональное насилие на рабочем месте порой воспринимается как вариант нормы и должное поведение, рассказала психолог Вита Хлебнова. Человек может даже и не подозревать, что отношения с начальником могут выстраиваться по-другому.