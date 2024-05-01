Токсичные комплименты: как понять, что близкий человек вами манипулирует

Когда нам говорят комплименты, то мы видим в этом только хорошее. Однако за красивыми словами иногда могут скрываться манипулятивные уловки.

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Семейный психолог Ольга Романив в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как распознать и понять, что ваш родственник или близкий человек использует токсичные комплименты для манипуляций.

Переход от похвал к требованиям

Чаще всего токсичные комплименты используются в качестве вводной части перед выдвижением определенных требований или для обесценивания вашего мнения. Например, родственник может начать разговор о том, какой вы умный и талантливый, затем использовать это в качестве «подтверждения» своей точки зрения. Если чувствуете, что комплимент — не просто комплимент, а что-то большее, то вы имеете дело с манипуляцией.

Использование комплимента для контроля

Если комплименты становятся способом управления вашим поведением, это может быть признаком того, что ваш родственник или близкий намеренно использует похвалы, чтобы влиять на вас. Например, постоянное восхищение вашими достижениями может быть средством вынудить вас делать то, что хочет другой человек. «Как красиво ты складываешь вещи в шкафу, у меня никогда так не получится» — и все, вы на радостях готовы взять на себя все домашние дела.

Противоречащие действия и слова

Иногда токсичные комплименты и похвалы могут противоречить фактическому поведению родственника или близкого человека. Например, слыша от них, как вы великолепны в чем-то, вы замечаете, что они постоянно критикуют вашу работу или подрывают уверенность. Например, это может звучать так: «Ты такая сообразительная, только ленивая».

Чувство вины или долга

Бывает, что после комплимента вы почувствуете себя виноватым или обязанным чем-то человеку, его сделавшему. Возможно, что комплименты были использованы как способ создания у вас таких чувств для дальнейшего контроля.

Изоляция и манипуляция

Токсичные комплименты могут также служить инструментом изоляции вас от других или создания зависимости. Если родственник или близкий постоянно подчеркивает вашу особенность, но при этом ограничивает ваши контакты с другими людьми или мешает вам быть самостоятельным, это может быть признаком манипуляции.

Как справиться с токсичными комплиментами

Распознавание токсичных комплиментов — первый и важный шаг. Далее следует установление границ и открытый разговор с человеком, чтобы показать, как вы себя чувствуете из-за такого поведения. Если ситуация требует, обращение к психологу или специалисту может быть полезным для понимания и решения проблемы. Токсичные комплименты могут быть сложным инструментом манипуляции, но осознание их существования и умение противостоять им поможет вам защитить свою эмоциональную и психологическую целостность. Будьте бдительны и помните, что здоровые взаимоотношения строятся на взаимном уважении и поддержке. И манипуляции действенны только в том случае, если вы на них реагируете.