Планка днем значительно улучшит секс ночью

Сексолог Зар: ежедневное выполнение планки помогает улучшить секс. Это упражнение направлено на удержание собственного веса: нужно недвижимо стоять, удерживая тело параллельно полу. Считается, что оно помогает укрепить мышцы пресса, рук, спины и ног, а ещё оказывает и более широкое позитивное действие на организм — например, улучшает осанку. Ну а о том, как планка может помочь в сексе, рассказал Daily Mail.

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Это упражнение направлено на удержание собственного веса: нужно недвижимо стоять, удерживая тело параллельно полу. Считается, что оно помогает укрепить мышцы пресса, рук, спины и ног, а ещё оказывает и более широкое позитивное действие на организм — например, улучшает осанку. Ну а о том, как планка может помочь в сексе, рассказал Daily Mail.

Польза планки для секса

По словам американского сексолога Рэйчел Зар, ежедневное выполнение планки может помочь укрепить мышцы корпуса. А уже благодаря этому человек получит пару бонусов во время секса: ему будет легче двигаться, а устойчивость в разных позах окажется лучше.

«Укрепление корпуса действительно может помочь повысить выносливость во время секса, помогая вам чувствовать себя сильным и крепким в теле», — уточнила она.

К тому же, по её словам, многие сверхчувствительные нервы в половых органах доходят до брюшной полости, образуя единую цепь.

При этом ощутить эффект при регулярном выполнении смогут даже и далеко не спортсмены. Как объяснила врач-физиотерапевт, специализирующийся на женском здоровье и здоровье органов малого таза Джанель Хауэлл, достаточно стоять в планке по 10 секунд в день.

Польза спорта для секса

Не одна планка оказывает положительный эффект на сексуальную жизнь. Для неё в принципе полезен спорт.

Во-первых, у женщин, например, повышается либидо, заверил фитнес-тренер Максим Сливак.

Во-вторых, благодаря спорту дамы приобретают более стройное и подтянутое тело. Это позволяет им чувствовать себя увереннее и сексуально привлекательнее.