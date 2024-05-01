Психолог советует максимально приятно завершить длинные выходные

Сегодня не только Праздник Весны и Труда, но также последний день длинных выходных. Психолог Дарья Яушева советует внимательно отнестись к своему самочувствию.

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В первую очередь она призвала к умеренности в еде и к соблюдению режима сна. В целом день нужно постараться провести максимально приятно, чтобы не было ощущения упущенного времени.

"Можно сделать уборку - удивительно, но это помогает собраться, структурировать мысли", - отметила Дарья Яушева.

Хорошим решением, по мнению психолога, будет и планирование следующих выходных или предстоящего отпуска. Ведь ожидание приятного - это один из источников дофамина - гормона, который отвечает за мотивацию.

Также хорошо завершить длинные выходные планированием первого рабочего дня. Это поможет переключиться с одного режима на другой. При этом можно поразмышлять о том, чем нравится работа.

"Возможно, стоит провести какой-то ритуал возвращения, подготовить себе приятное утро первого рабочего дня", - такие советы Дарья Яушева дала в беседе с РИА Новости.

При этом почти половина россиян на майские праздники решили остаться дома.