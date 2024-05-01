Эксперт рассказал, как изменится секс после рождения первенца

С появлением малыша жизнь новоиспеченных родителей кардинально меняется: новые обязанности, физические и психологические последствия родов могут оказаться полной неожиданностью. О прежней сексуальной жизни часто не идет и речи: интим приходится переизобретать, а то и вовсе о нем забыть. Но эксперты советуют сохранить близость несмотря ни на что.

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«Занимаетесь ли вы сексом или нет, вы и ваш партнер должны быть близки каждый день. И близость может быть такой же простой, как лежать обнаженными рядом, целоваться и смотреть друг другу в глаза», — объяснил Адам Лайонс, тренер по отношениям в беседе с HuffPost.

По словам эксперта, главная ошибка молодых родителей — это устранять близость полностью. Тогда у секса совсем не остается шансов и как минимум один из партнеров будет не удовлетворен.

«Родители после рождения малыша испытают множество изменений в своем организме, связанных с либидо и гормонами, — рассказала HuffPost Саба Харуни Лури, семейный психотерапевт. — Как у женщин, так и у мужчин могут быть сложности с сексуальным влечением из-за эмоциональной нестабильности, связанной с заботой о ребенке».

Эксперт посоветовала открыто говорить о своих потребностях и желаниях, а также сообща искать возможности для перезапуска сексуальной жизни в новых обстоятельствах.