О чем говорит страх идти на работу: лень здесь ни при чем

Замечаете за собой хроническое нежелание идти на работу? Подобные ощущения никак не связаны с ленью.

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«Первыми признаками того, что кто-то перегружен задачами на работе, как раз является то, что человек начинает испытывать беспокойство по поводу своей занятости и даже может начать бояться ходить на работу», — рассказала психотерапевт Николетт Леанза в беседе с FOX Business.

Эксперты призывают контролировать свои нагрузки, не дожидаясь, пока ситуация выйдет из-под контроля. В конце концов, начальству проще пойти навстречу, чем искать и обучать нового сотрудника.

Поэтому важно обратить внимание на ранние признаки переизбытка рабочих задач. По словам вице-президента крупного кадрового агентства Эми Глейзер, следует насторожиться, если вы стали делать больше ошибок, перестали укладываться в сроки и не способны эффективно расставить приоритеты.