Как вернуться к работе после майских выходных

Главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале рассказал нижегородцам, как вернуться к работе после майских праздников. Эксперт отметил, что завтрашний день станет стрессом для тех, кто смог отвлечься за первые майские длинные выходные. Для помощи в этот период он сформулировал 4 совета.

© Unsplash

Первая рекомендация — не ожидать от себя многого в первый рабочий день и не ругать себя: давление может снизить мотивацию и испортить настроение. Второй совет — не начинать сразу новые проекта, заниматься рутинными делами: простые задачи быстрее вернут в привычный ритм.

Также Алексей Никонов порекомендовал заранее приготовить одежду для похода на работу и уделить больше времени с утра на то, чтобы спокойно выпить чашку чая или кофе.

Последняя рекомендация — больше общаться и делиться своими эмоциями с окружающими.

«Отсутствие рабочего настроя и грусть после праздников – это абсолютно нормальное явление. Избавиться от тяжелых эмоций поможет общение. Когда вы делитесь с другим человеком своими чувствами, это гарантированно облегчает ваше состояние, укрепляет вашу связь и создает ощущение общности», — заключил эксперт.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что заморозки ожидаются в Нижнем Новгороде в начале мая.