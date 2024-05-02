Психолог назвала причины набора лишнего веса и невозможности его сбросить

Не у каждого человека, мечтающего похудеть, это получается. Почему так происходит, а также об основных причинах набора лишнего веса рассказала "Российской газете" психолог, схематерапевт Людмила Шульга.

"Многие склонны неосознанно, на автоматизме отделять свое тело от своей психики - тело отдельно, психическое состояние - отдельно. Например, человек много времени и сил уделяет диете или правильному питанию, но не худеет. Или занимается каждый день спортом, но продолжает быть недоволен отражением в зеркале", - говорит она.

В чем может быть дело, почему тело не слушается и не позволяет избавиться от лишнего веса? Всё потому что внутри разделяется то, что должно быть соединено, продолжает эксперт, ведь тело и психика едины, очень важно не исключать ни одно, ни другое, чтобы достичь желаемого результата в отражении зеркала или заветной цифры на весах.

Она выделила несколько психологических неосознанных причин набора веса. Первая - чувство вины.

"Есть жизненные ситуации, после которых человек чувствует себя всего целиком виноватым - "Я виноват(-а)!", "Я плохой (-я)!" или же винит свое тело как что-то отдельное от себя. Часто это встречается в области здоровья - "Ты виновато!", "Ты слабое!", "Ты не справилось!". Очень тяжелая ноша - всё время чувствовать свою вину. Но если есть вина, она будет требовать наказания!", - убеждена психолог.

Каким наказание может быть в отношении тела? С какими чувствами сталкивается человек, который, например, в большом количестве потребляет вредную пищу? Разве это любовь к себе и забота? "Я ни в чем себе не отказываю" - ложный аргумент. На деле в этом действии очень много неосознаваемой ненависти и злости к себе самому, продолжает Людмила Шульга.

"Возможно, осознав, что происходит на самом деле, удастся проявить чуткость и внимание к себе самому. В чем вы виноваты? Как давно это чувствуете? Это ваше видение ситуации или кто-то другой обвиняет? Попробуйте заметить ту часть внутри себя, которой сейчас очень плохо и перестать ее наказывать. Используйте помогающее послание для этой части: "Я тебя вижу. Ты не виноват (-а)! Это не твоя ответственность!", - советует она.

Причина вторая - внутренняя пустота. Как правило, люди, которую ее испытывают, отмечают, что всегда ее чувствовали, с детства. Но на самом деле была ситуация в жизни, когда это ощущение внутренней пустоты образовалось. Было так больно, невыносимо, а дальше стало пусто. И кажется, что так было всегда, объясняет психолог. Очень важно обнаружить событие, когда пустота внутри появилась. Иначе весь дальнейший жизненный путь человека будет посвящен тому, чтобы закрыть её. Чем закрыть? Например, едой.

Причина третья - хроническое ощущение небезопасности.

"Мир очень опасен!"- самое сильное и фоновое переживание человека. При наличии этого сценария внутри будут постоянно присутствовать страх и тревога. Эти чувства могут так же не осознаваться человеком, приобретать различные формы, но при этом никуда не деваться", - констатирует Шульга.

Когда мир кажется очень большим и опасным, автоматически появляется ощущение себя маленького и хочется защититься от этой опасности. Защититься можно только, если ты станешь "больше".