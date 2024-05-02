Раскрыты способы правильно предложить секс партнеру

Психотерапевт Ванесса Марин и сексопатолог Лорен Фогель Мерси назвали способы правильно предложить секс партнеру в зависимости от типа его возбуждения. Их слова приводит издание Women's Health.

Марин рассказала, что существуют два типа сексуального возбуждения: спонтанный и ответный. Первый тип возникает молниеносно и как будто сам себе, объяснила психотерапевт. Она уточнила, что такое желание появляется из-за мыслей об интимной близости, а не из-за внешней стимуляции.

По словам Фогель Мерси, ответное желание, наоборот, требует больше времени и усилий.

«Людям с отзывчивым типом нужно преодолеть несколько этапов, прежде чем они будут готовы к сексу. Сначала им нужно расслабиться и снять стресс, затем почувствовать эмоциональную связь, после этого физически ощутить возбуждающий опыт», — заявила сексопатолог.

Фогель Мерси отметила, что во многих парах люди имеют разный тип возбуждения, и это не говорит об их несовместимости. Однако, чтобы сексуальная жизнь была гармоничной, по мнению эксперта, важно учитывать потребности друг друга. Например, люди с ответным типом больше расположены к сексу после приятной прогулки, разговора по душам или массажа, подчеркнула сексопатолог.

«Лучшее, что вы можете сделать, чтобы эффективнее инициировать секс, — это рассказать друг другу, что вам нравится. К концу этого разговора у вас наверняка будет несколько готовых тактик», — считает она.

В заключение психотерапевт Марин добавила, что в большинстве случаев спонтанный тип возбуждения испытывают мужчины, а женщинам нужно больше времени и внимания, чтобы настроиться на близость. Тем не менее, по ее словам, жестких разграничений нет, и один человек чаще всего испытывает в разное время оба типа возбуждения.

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