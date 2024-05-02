Почему голос начинает звучать старше и как это можно предотвратить

Все мы знаем, как звучит голос в глубокой старости, по крайней мере знакомы с карикатурным вариантом. Наверняка ваше звучание станет высоким и скрипучим, если вас попросят изобразить старушку. Однако вы можете не замечать, как ваш обычный голос постепенно становится все ближе к такому варианту. Если он стал неустойчивым, слабым или вы стали говорить с придыханием — возможно, вы испытываете симптомы пресбиофонии — возрастного изменения голоса.

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«Возрастные изменения голоса в той или иной степени происходят с каждым. Но они могут происходить быстрее или быть более выраженными благодаря генетическим факторам, образу жизни и состоянию здоровья», — объяснила специалист по патологии речи Лиза Винни в беседе с HuffPost.

По словам эксперта, со значительным «старением» голоса после 50 лет сталкивается примерно 20% людей, то есть каждый пятый.

Профессор Роберт Саталофф привел ряд факторов, которые могут способствовать ослаблению голоса с возрастом.

«Наши голосовые связки теряют мышечную массу из-за гормональных, неврологических, метаболических факторов и воздействия окружающей среды. По мере того как мышцы атрофируются и становятся менее объемными, голосовые связки смыкаются не так плотно, поэтому голос становится слабым», — отметил эксперт.

Чтобы сохранить силу голоса, врачи рекомендуют найти время для тренировок — например, подпевать любимым исполнителям в процессе прослушивания музыки, чтобы поддерживать активность мышц горла. Также важно уделить внимание лечению рефлюкса и пить достаточное количество воды.