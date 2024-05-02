Как родителям говорить с ребенком на интимные темы

Психолог Токарева: обсуждение интимных тем с ребёнком отодвигает возраст начала половой жизни. Кроме того, выросшие в таких семьях дети чаще используют средства контрацепции и остерегаются вступать в небезопасные отношения. Но как начать беседу «про это» и какие темы стоит обсуждать? Об этом «Секрету» рассказала клинический психолог Елизавета Токарева.

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Как разговаривать с детьми на интимные темы

Разговаривать с ребёнком на неудобные темы — зачастую для родителей едва ли не больший стресс, чем для самих детей. Но делать это важно и нужно, ведь чем раньше вы обсудите непростые темы, тем выше вероятность, что ребёнок услышит их от вас, а не в разговорах во дворе или в интернете. Очевидный недостаток такого способа самообразования заключается в том, что информация может быть совершенно неконтролируемой, противоречивой и даже пугающей.

Какие темы стоит обсудить с ребёнком 12–16 лет:

Что такое «согласие» и что стоит понимать под отношениями. Объясните, как не стоит себя вести на первом свидании. Где оно может проходить, а какое место встречи должно насторожить подростка и стать поводом для отказа.

Почему «нет» означает «нет», а не «может быть» или «будь настойчивее». Объясните, что ребёнок имеет право отказаться от любого вида прикосновений, поцелуев, не присылать фотографии и в принципе не выполнять просьбы партнёра, если ему того не хочется.

Что такое манипуляция и дискриминация. Важно акцентировать внимание на том, что люди способны контролировать сексуальное поведение, и это абсолютно нормально — не иметь секса до определённого возраста и даже во взрослой жизни.

Границы сексуальных отношений. Объясните, почему остановить секс можно в любой момент. Что согласие на секс не означает согласие на любые действия в отношении тела юного человека. Объясните подростку, как заявлять о своих потребностях и реагировать на чужое «нет».

Сексуальные домогательства. Объясните ребёнку, как поступить, если его принуждают к чему-то, домогаются, трогают, делают непристойные предложения без его согласия. Поговорите о том, почему в обществе принято обвинять жертву, а ещё почему — это неправильно.

Виды контрацепции. Акцентируйте внимание на том, что презервативы — лучший способ контрацепции.

Алкоголь, наркотики и секс. Подчеркните, что половой акт недопустим под действием психотропных препаратов, потому что это влияет на здоровье, и на сексуальное в том числе.

ВИЧ/СПИД и другие инфекции, передающиеся половым путём. Объясните, какие есть способы передачи, как себя защитить, почему важно проходить тестирование каждый год. И обязательно проговорите, как действовать, если подростку кажется, что он мог инфицироваться каким-то заболеванием. Что важно не затягивать и как можно скорее попасть к врачу, чтобы начать лечение. При необходимости можно даже самостоятельно снабжать ребёнка презервативами, если считаете, что это обезопасит его от возможных последствий.

Как подготовиться к разговору

В первую очередь обсудите с партнёром, что вы собираетесь транслировать ребёнку. Важно, чтобы ваши взгляды совпадали. Если вам сложно говорить с ребёнком о сексе, например вы имеете негативный опыт, поделитесь этим с близкими или с психологом, если вы находитесь в терапии. Не забывайте, что ребёнок — отдельная личность, и ваш опыт не равен его. В ваших силах заложить в него положительные установки и не передать травматизирующие вас ограничения. Поэтому позаботьтесь о себе.

Основные правила выстраивания коммуникации

Не начинайте разговор первым — отвечайте на вопросы, которые задаёт ребёнок. Или комментируйте жизненные ситуации, в которых оказался подросток и которыми делится с вами.

Перед тем как отвечать на вопрос, уточните, что ребёнок имеет в виду. Где он это услышал и что уже знает об этом. Представления взрослых гораздо шире, чем потребность ребёнка.

Отвечайте только на заданный вопрос ребёнка, не углубляясь в детали. Это что? Это презерватив. И точка. Если ребёнку недостаточно, он задаст уточняющие вопросы и попросит рассказать больше.

Будьте готовы продолжить беседу в любое время, когда ребёнок об этом попросит.

Как подобрать нужные слова

Подобрать те самые слова бывает очень сложно: в русском языке понятие «секс», названия половых органов, процессов и явлений либо слишком научные, либо детские. Зачастую родители теряются в поисках верных выражений.

Используйте слова, которые вам легко произносить. Помните: это всего лишь названия и формулировки жизненных явлений и социальных институтов. Используйте в качестве помощников книги и фильмы.

Обсуждая фильмы, можно затронуть тему ценностей и правил построения отношений. Предложите подростку прочитать следующие произведения: «Мужское достоинство» Ника Фишера, «Давай поговорим про отношения» Роби Харриса, «У тебя ещё не началось?» Томсона Рута. Это авторы, которые простым языком объясняют сложные вещи про взросление и не только.