Мужчины перечислили самые милые привычки женщин

Мужчины перечислили привычки своих партнерш, которые считают самыми милыми. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

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Многие пользователи признались, что им нравится привычка женщин ненароком касаться их, гладить и чесать.

"Крошечный, невинный контакт. Когда она кладет руку мне на плечо. Когда опирается на меня на лестнице. Это вызывает во мне больше химических реакций, чем секс", - DawgCheck421, пользователь Reddit.

Других мужчин трогает, когда партнерша не скрывает своего физического влечения к ним и выражает его не только прикосновениями, но и словами.

"Прикосновения и взаимное притяжение для меня очень важны, о чем я не догадывался, пока не встретил свою последнюю партнершу. Она хватала меня за зад, делала комплименты, одобряла меня. Я чувствовал, что меня ценят и хотят как никогда в жизни", - SousVideDiaper, пользователь Reddit.

Еще один комментатор рассказал, что его завораживает способность женщин поддерживать друг друга.

"Когда они подключаются к проблемам друг друга. Вот я вижу печальную женщину, а вот рядом с ней внезапно появляется другая, и еще одна, и все они вдруг оказываются связаны этим грустным переживанием, начинают смеяться, а при этом знакомы всего пять минут!", - Action-a-go-go-baby, пользователь Reddit.

Ранее мужчины и женщины, которые отказались от свадьбы в последний момент, объяснили причины своего решения. Для многих причиной разрыва помолвки стали измена партнера и ложь.